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Интерфакс-АВН

Япония и США провели военно-воздушные учения после испытательного пуска КНДР баллистической ракеты

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Корабли ВМС Японии и США в совместном строю
Корабли ВМС Японии и США в совместном строю.
Источник изображения: invoen.ru

Токио. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США в пятницу провели над Японским морем совместные учения - после испытания КНДР баллистической ракеты дальнего действия, сообщает NHK.

"На фоне все более напряженной обстановки в сфере безопасности вокруг Японии эти учения подтвердили готовность Сил самообороны Японии и военных США к действиям, еще сильнее укрепили сдерживающий потенциал союза Японии и США", - цитирует телеканал заявление Минобороны Японии.

В учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16, которые действовали в едином строю.

Ранее также стало известно, что в пятницу ВВС Южной Кореи и США вели совместные учения, в ходе которых отрабатывали удары по ракетным объектам КНДР.

В пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск ракеты, которая, предполжительно, является межконтинентальной баллистической. Южнокорейские военные отметили, что ракета пролетела около 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 6,1 тыс. км, скорость полета ракеты достигала 22 Маха. Предполагается, что Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-16
Проекты
Военные учения
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