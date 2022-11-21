Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды"

Минобороны: под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на комплекс "Авангард"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Очередной ракетный полк начали перевооружать в Оренбургской области на стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, сообщили в Минобороны РФ.

"РВСН приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", - сказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка подготовлена. Она включает, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - добавили в Минобороны.

По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".