Войти
Военное обозрение

Украинские СМИ: Россия атаковала Киев ракетой с элементом, «имитирующим ядерную боеголовку»

323
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские СМИ растиражировали информацию о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетой с «муляжом», имитирующим ядерную боеголовку.

Так, Defense Express, ссылаясь на неназванный источник в украинской армии, пишет, что над Киевом якобы была сбита ракета Х-55, обломки которой обнаружены и исследованы специалистами.

Как сообщает издание, вместо боевой части у данного боеприпаса была «болванка», якобы имитирующая ядерную боеголовку.

Стоит отметить, что, получив данную информацию от «достоверного» источника, в Defense Express сразу же сделали вывод о нехватке у России ракет для нанесения ударов по украинским военным объектам.

В частности, один из экспертов заявил, что Х-55 изначально создавалась, как носитель ядерного заряда. Следовательно, российское командование уже начало использовать ракеты из своего ядерного арсенала.

В то же время, эксперт пояснил, что обычная и ядерная боеголовки имеют разную конструкцию. Поэтому, изъяв ядерный заряд из ракеты, российские специалисты якобы не смогли «приделать» к ней обычную фугасную боевую часть.

Таким образом, как пишет издание, боеприпас был запущен с пустой «болванкой» лишь для того, чтобы «отвлечь» на себя украинскую ПВО.

Стоит добавить, что о нехватке ракет у ВС РФ на Украине говорят уже давно. В то же время, наши Вооруженные силы раз за разом опровергают данный миф, нанося массированные удары по военным объектам и критической инфраструктуре противника.

Другие украинские медиа утверждают, что такая ракеты якобы использовать для «запугивания украинцев возможным реальным ядерным ударом».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
01.04.2022
Аргумент быстрее звука
30.03.2022
МО РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
25.06.2021
В Британии подтвердили, что эсминец шел на провокацию в Черном море
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
25.05.2018
Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
20.02.2018
Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены
11.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде