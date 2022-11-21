Украинские СМИ: Россия атаковала Киев ракетой с элементом, «имитирующим ядерную боеголовку»

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Украинские СМИ растиражировали информацию о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетой с «муляжом», имитирующим ядерную боеголовку.

Так, Defense Express, ссылаясь на неназванный источник в украинской армии, пишет, что над Киевом якобы была сбита ракета Х-55, обломки которой обнаружены и исследованы специалистами.

Как сообщает издание, вместо боевой части у данного боеприпаса была «болванка», якобы имитирующая ядерную боеголовку.

Стоит отметить, что, получив данную информацию от «достоверного» источника, в Defense Express сразу же сделали вывод о нехватке у России ракет для нанесения ударов по украинским военным объектам.

В частности, один из экспертов заявил, что Х-55 изначально создавалась, как носитель ядерного заряда. Следовательно, российское командование уже начало использовать ракеты из своего ядерного арсенала.

В то же время, эксперт пояснил, что обычная и ядерная боеголовки имеют разную конструкцию. Поэтому, изъяв ядерный заряд из ракеты, российские специалисты якобы не смогли «приделать» к ней обычную фугасную боевую часть.

Таким образом, как пишет издание, боеприпас был запущен с пустой «болванкой» лишь для того, чтобы «отвлечь» на себя украинскую ПВО.

Стоит добавить, что о нехватке ракет у ВС РФ на Украине говорят уже давно. В то же время, наши Вооруженные силы раз за разом опровергают данный миф, нанося массированные удары по военным объектам и критической инфраструктуре противника.

Другие украинские медиа утверждают, что такая ракеты якобы использовать для «запугивания украинцев возможным реальным ядерным ударом».