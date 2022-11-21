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РИА Новости

Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов

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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок.

"Ряд систем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов – есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. Медведев предложил участникам заседания озвучить планы по исправлению ситуации.

На протяжении нескольких последних лет затягивалось строительство российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для освоения Арктики. В 2017 году из-за срыва сроков поставки заводом "Киров-Энергомаш" паротурбинной установки "Балтийский завод" совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и "Росатомом" были вынуждены направить в правительство России обращение о переносе вправо сроков сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Поначалу "Арктику" планировалось сдать в эксплуатацию 2017 году, но из-за отсрочек это произошло в 2019 году.

Как сообщалось, "Киров-Энергомаш" задерживал поставки паротурбинных установок и для двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". Об этом, в частности, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. В результате ледокол "Сибирь" сдали в эксплуатацию в 2021 году (на два года позже первоначальных сроков). Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию атомный ледокол "Урал" (по планам, это должно было произойти еще в 2020 году).

Кроме того, в феврале 2020 года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол в октябре 2020 года приняли в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути. Гребной электродвигатель заменили в 2021 году.

Сдача в эксплуатацию новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" намечена на 2024 и 2026 годы соответственно. Кроме того, ожидается подписание контракта на строительство на "Балтийском заводе" еще двух атомоходов этого же проекта с передачей их заказчику, "Росатому", в 2028 и 2030 годах.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Арктика
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