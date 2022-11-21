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Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ракетный полк в Оренбургской области начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»

Очередной ракетный полк ВС РФ в Оренбургской области начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы «Авангард», сообщили 18 ноября в Минобороны.

«РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Ред.) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард». В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также сообщили, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство полка уже подготовлена. Помимо непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, она включает места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Отмечается, что перевооружение РВСН повысит боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.


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