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ТАСС

Эрдоган: контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © Sputnik

Встреча состоялась 14 ноября в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Контакты директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре "сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации". Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча глав СВР и ЦРУ состоялась в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МИТ). Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил после переговоров, что на них обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия. Ранее в интервью агентству Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что встреча Нарышкина и Бернса проходила в целях сохранения коммуникации между двумя странами по вопросам безопасности. 

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