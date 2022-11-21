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Военное обозрение

В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза

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Источник изображения: topwar.ru

Среди всех европейских стран, в которых были заморожены принадлежащие России активы, «рекордсменом является Бельгия. Там находится 50 миллиардов евро российских денег.

Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на обширный внутренний документ Еврокомиссии, охватывающий все аспекты взаимодействия данной организации с Украиной.

В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза. Как оказалось, она приблизительно составляет 68 миллиардов евро, львиная доля из которых находится в Бельгии. На втором месте с большим отрывом находится Люксембург с его «жалкими» 5,5 миллиарда. Также значительные средства, принадлежащие России, скопились в Германии, Франции, Италии, Австрии и Ирландии.

Правда, руководство Евросоюза не располагает точными данными о том, на какую сумму там заморозили российских активов. Приблизительно называется сумма почти 34 миллиарда евро. Но авторы данного расчета не претендуют на его объективность и точность.

И хотя Еврокомиссия не располагает точными данными о размере замороженных российских активов, там надеются, что их удастся конфисковать. Это может случиться, если Совет Европы признает уклонение от санкций преступлением ЕС. Тогда средства нарушителей можно будет на «законном» основании изъять.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Германия
Ирландия
Италия
Люксембург
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
21.11.2022 15:13
Цитата, q
И хотя Еврокомиссия не располагает точными данными о размере замороженных российских активов, там надеются, что их удастся конфисковать. Это может случиться, если Совет Европы признает уклонение от санкций преступлением ЕС. Тогда средства нарушителей можно будет на «законном» основании изъять.
Какие то 50 миллиарда денег России,- враньё, заморожено около 400 миллиардов Российских средств....
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