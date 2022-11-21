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ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


Он пояснил, что 17 ноября ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и топливо-энергетической инфраструктуре.

«В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска», — сказал Конашенков.

Также ударом была нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

17 ноября ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде в Днепропетровской области.

Также в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и радиолокационных станций (РЛС).

До этого, 13 ноября, российские войска уничтожили арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины в Черкасской области.


Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Конашенков Игорь
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