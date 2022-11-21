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РИА Новости

Служба безопасности Швеции назвала причину ЧП на "Северном потоке"

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Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1".
Источник изображения: © Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана

Служба безопасности Швеции: причина ЧП на "Северном потоке" – диверсия

МОСКВА, 18 ноября/ Радио Sputnik. Расследование обстоятельств ЧП на "Северном потоке" подтверждает, что речь идет о диверсии. Об этом говорится в пресс-релизе, который обнародовала Служба безопасности Швеции, сообщает РИА Новости.

На месте утечки найдены "иностранные предметы", на некоторых обнаружили следы взрывчатых веществ, добавили представители спецслужбы.

"Произведено несколько изъятий, в том числе инородных предметов. На ряде изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в ходе осмотра места ЧП "были тщательно задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов".

Расследование продолжается, отмечается в пресс-релизе.

В газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на местах утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

"Газпром" 3 октября сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стабилизировалось, утечка газа прекратилась.

Ранее радио Sputnik сообщило, что незадолго до ЧП на "Северных потоках" рядом с газопроводами зафиксировали проход двух неизвестных судов.

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Страны
Дания
Россия
Швеция
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