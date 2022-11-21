Служба безопасности Швеции назвала причину ЧП на "Северном потоке"

Служба безопасности Швеции: причина ЧП на "Северном потоке" – диверсия
МОСКВА, 18 ноября/ Радио Sputnik. Расследование обстоятельств ЧП на "Северном потоке" подтверждает, что речь идет о диверсии. Об этом говорится в пресс-релизе, который обнародовала Служба безопасности Швеции, сообщает РИА Новости.
На месте утечки найдены "иностранные предметы", на некоторых обнаружили следы взрывчатых веществ, добавили представители спецслужбы.
По данным Службы безопасности, в ходе осмотра места ЧП "были тщательно задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов".
Расследование продолжается, отмечается в пресс-релизе.
В газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на местах утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.
Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
"Газпром" 3 октября сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стабилизировалось, утечка газа прекратилась.
Ранее радио Sputnik сообщило, что незадолго до ЧП на "Северных потоках" рядом с газопроводами зафиксировали проход двух неизвестных судов.