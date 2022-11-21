Петербургское предприятие концерна ВКО "Алмаз-Антей" начало разработку декантирующих центрифуг

Изготовление первого образца планируется на ноябрь 2023 года

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод приступил к разработке с последующим изготовлением отечественных декантирующих центрифуг в рамках программы по импортзамещению, сообщила пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие.

"Изготовление первого образца запланировано на ноябрь 2023 года, начало испытаний - на декабрь того же года. Первые серийные поставки изделий начнутся в III квартале 2024 года" - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

Декантирующие центрифуги предназначены для очистки воды в водозаборных сооружениях, химической, нефтяной и пищевой отраслях промышленности.

Отмечается, что это оборудование является критически важным в технологических процессах водоснабжения и водоотведения инфраструктуры крупных городов. Проект будет реализовываться предприятием в рамках программы по импортозамещению.

По данным пресс-службы, "проект рассчитан на длительную перспективу".

"В планах Обуховского завода - производство более 50 центрифуг этого вида для нужд Санкт-Петербурга, а в дальнейшем - разработка на основе серийного изделия семейства машин с различными характеристиками", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз Антей" - директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников подчеркнул, что потребность в подобной продукции для замещения ушедших с российского рынка иностранных поставщиков оценивается как очень высокая.

"Предложение Обуховского завода по созданию такого оборудования для системы водоснабжения и водоотведения города уже было поддержано комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга", - сообщил Подвязников, которого цитирует пресс-служба.

Подвязников уточнил, что одним из первых заказчиков декантирующих центрифуг разработки и производства Обуховского завода может стать ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сообщается, что в настоящее время инжиниринговый центр АО "Обуховский завод" занимается разработкой конструкторской документации, 3D-моделированием, расчётными проверками, тестированием и доработками изделия.