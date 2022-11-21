Минобороны Германии увеличило поставки вооружений Украине

ЦАМТО, 18 ноября. Минобороны Германии 15 ноября сообщило о новых поставках ВСУ оборудования, систем вооружения и нелетальной помощи из состава ВС Германии и от компаний немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства.
Согласно информации, опубликованной Минобороны Германии, Берлин увеличил финансирование усиления сил безопасности до 2 млрд. евро. Эти дополнительные средства, в первую очередь, предназначены для Украины, а также финансирования взносов Германии в "Европейский фонд мира", из которых государствам-членам ЕС могут быть возмещены расходы на военную поддержку Украины.
В частности, МО Германии подтвердило поставку ВС Украины в течение последней недели: реактивных снарядов для РСЗО MARS II, 8 тяжелых танковых тягачей M1070 Oshkosh (ранее поставлены 5 ед.), 39 внедорожников пограничной охраны (ранее: 22 ед.), запчастей к пулеметам М2, 30 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ранее: 6 ед.), 116 полевых обогревателей, 28 средств обнаружения и противодействия БЛА (ранее: 18 ед. ), 20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА, 4 вилочных погрузчиков (ранее: 3 ед.).
Кроме того, в перечень переданной Украине на текущий момент техники и вооружений входят:
- 30 бронемашин "Динго" класса MRAP
- ЗУР IRIS-T SLM
- 18 разведывательных БЛА
- 17 тяжелых и средних мостукладчиков
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами
- 14 ед. 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 (совместно с Нидерландами)
- 2 беспилотных надводных катера
- ЗРК IRIS-T SLM
- 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2
- 200 палаток
- 195 генераторов
- 116 000 зимних курток
- 80 000 зимних брюк
- 240 000 зимних шапок
- 100 000 аптечек
- 405 000 комплектов дневного рациона
- 30 000 боеприпасов калибра 40 мм
- 30 ед. 30-мм зенитных самоходных установок "Гепард" и около 6000 патронов
- 13 500 снарядов калибра 155 мм
- 67 холодильников для медицинских материалов
- РЛС артиллерийской разведки COBRA
- 4000 учебных боеприпасов для зенитных самоходных установок
- 54 бронетранспортера M113 (из состава ВС Дании, модернизация финансируется Германией)
- 53 000 боеприпасов для зенитных самоходных установок
- 20 лазерных целеуказателей
- 3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 900 прицельно-пусковыми устройствами
- 14 900 противотанковых мин
- 500 ПЗРК "Стингер"
- 2700 ПЗРК "Стрела"
- 22 млн. патронов к стрелковому оружию
- 50 ракет для поражения укрепленных сооружений
- 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами
- 100 000 ручных гранат
- 5300 зарядов взрывчатого вещества
- 100 000 м детонирующего шнура и 100 000 детонаторов
- 350 000 взрывателей
- 10 переносных устройств противодействия БЛА
- 100 автоматических инжекторов
- 28 000 боевых шлемов
- 15 паллет (поддонов) военного обмундирования
- 280 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
- 6 паллет (поддонов) материалов для обезвреживания взрывоопасных предметов
- 125 бинокулярных оптических приборов
- 1200 больничных коек
- 18 паллет (поддонов) медицинских материалов, 60 хирургических светильников
защитная одежда, хирургические маски
- 10 000 спальных мешков
- 600 защитных очков
- 1 система РЭБ
- 3000 полевых телефонов с 5000 барабанами кабеля и ремнями для переноски
- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)
- 353 пары очков ночного видения
- 4 системы противодействия БЛА
- 165 биноклей
- медицинские материалы (среди прочего рюкзаки, компрессионные бинты)
- 38 лазерных дальномеров
- дизельное топливо и бензин (постоянные поставки)
- 10 тонн реагента AdBlue
- 500 медицинских средств для остановки кровотечения
- запчасти для МиГ-29
- 30 защищенных автомобилей
- 80 пикапов
- 7944 гранатометов RGW-90 Matador
- 6 передвижных дезактивационных машин HEP-70, включая обеззараживающие материалы
- 10 бронеавтомобилей HMMWV (8 шасси РЛС обнаружения наземных целей, 2 РЭБ/противодействия БЛА)
- 7 комплектов постановки помех радиосвязи
- 8 мобильных РЛС обнаружения наземных целей и тепловизионных камер
- 4 мобильные защищенные системы разминирования
- 8 радиоэлектронных устройств защиты от БЛА
- 1 высокочастотная установка с оборудованием.
В список вооружений, находящихся в стадии подготовки к передаче (доставки), в течение последней недели были дополнительно включены 10 мобильных защищенных систем разминирования (ранее поставлены 4 ед.). На текущий момент в этот перечень входят:
- ЗУР IRIS-T SLM (количество не указано)
- 42 машины разминирования на танковом шасси
- 4 мобильные, дистанционно управляемые бронированные системы разминирования
- 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)
- 461 внедорожник пограничной охраны
- 6100 снарядов калибра 155 мм
- 186 000 боеприпасов калибра 40 мм
- 5 бронированных инженерных машин
- 35 грузовиков 8х8 с системой погрузки
- 4000 спальных мешков
- 3 тяжелых и средних мостоукладчика
- 16 ед. 155-мм самоходных гаубиц Zuzana-2 (совместно с Данией и Норвегией)
- 36 санитарных машин
- 90 большегрузных прицепов
- 3 ЗРК IRIS-T SLM
- 20 ББМ "Динго" класса MRAP
- 4 тяжелых танковых тягача M1070 Oshkosh
- 12 сканеров частот связи/постановщиков помех
- полевой госпиталь
- 20 ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами калибра 70 мм
- 2 вилочных погрузчика
- 20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА
- 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин
- 8 беспилотных надводных катеров
- 14 автопоездов и 14 полуприцепов
- 2 тягача и 4 прицепа
- 22 разведывательных БЛА
- 10 защищенных автомобилей
- система дезактивации транспортных средств
- 5032 переносных средств противотанковой борьбы
- 200 грузовиков
- 10 систем обнаружения и противодействия БЛА
- 16 танковых мостоукладчиков BIBER (BEAVER).
Как заявлено, общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт Украине товаров военного назначения в период с 1 января 2022 г. по 14 ноября 2022 года, составляет 1540932933 евро. Чтобы ускорить обработку определенных поставок, федеральное правительство ранее упростило некоторые процессы лицензирования.