Минобороны Германии увеличило поставки вооружений Украине

ЦАМТО, 18 ноября. Минобороны Германии 15 ноября сообщило о новых поставках ВСУ оборудования, систем вооружения и нелетальной помощи из состава ВС Германии и от компаний немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства.

Согласно информации, опубликованной Минобороны Германии, Берлин увеличил финансирование усиления сил безопасности до 2 млрд. евро. Эти дополнительные средства, в первую очередь, предназначены для Украины, а также финансирования взносов Германии в "Европейский фонд мира", из которых государствам-членам ЕС могут быть возмещены расходы на военную поддержку Украины.

В частности, МО Германии подтвердило поставку ВС Украины в течение последней недели: реактивных снарядов для РСЗО MARS II, 8 тяжелых танковых тягачей M1070 Oshkosh (ранее поставлены 5 ед.), 39 внедорожников пограничной охраны (ранее: 22 ед.), запчастей к пулеметам М2, 30 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ранее: 6 ед.), 116 полевых обогревателей, 28 средств обнаружения и противодействия БЛА (ранее: 18 ед. ), 20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА, 4 вилочных погрузчиков (ранее: 3 ед.).

Кроме того, в перечень переданной Украине на текущий момент техники и вооружений входят:

- 30 бронемашин "Динго" класса MRAP

- ЗУР IRIS-T SLM

- 18 разведывательных БЛА

- 17 тяжелых и средних мостукладчиков

- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами

- 14 ед. 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 (совместно с Нидерландами)

- 2 беспилотных надводных катера

- ЗРК IRIS-T SLM

- 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2

- 200 палаток

- 195 генераторов

- 116 000 зимних курток

- 80 000 зимних брюк

- 240 000 зимних шапок

- 100 000 аптечек

- 405 000 комплектов дневного рациона

- 30 000 боеприпасов калибра 40 мм

- 30 ед. 30-мм зенитных самоходных установок "Гепард" и около 6000 патронов

- 13 500 снарядов калибра 155 мм

- 67 холодильников для медицинских материалов

- РЛС артиллерийской разведки COBRA

- 4000 учебных боеприпасов для зенитных самоходных установок

- 54 бронетранспортера M113 (из состава ВС Дании, модернизация финансируется Германией)

- 53 000 боеприпасов для зенитных самоходных установок

- 20 лазерных целеуказателей

- 3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с 900 прицельно-пусковыми устройствами

- 14 900 противотанковых мин

- 500 ПЗРК "Стингер"

- 2700 ПЗРК "Стрела"

- 22 млн. патронов к стрелковому оружию

- 50 ракет для поражения укрепленных сооружений

- 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами

- 100 000 ручных гранат

- 5300 зарядов взрывчатого вещества

- 100 000 м детонирующего шнура и 100 000 детонаторов

- 350 000 взрывателей

- 10 переносных устройств противодействия БЛА

- 100 автоматических инжекторов

- 28 000 боевых шлемов

- 15 паллет (поддонов) военного обмундирования

- 280 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

- 6 паллет (поддонов) материалов для обезвреживания взрывоопасных предметов

- 125 бинокулярных оптических приборов

- 1200 больничных коек

- 18 паллет (поддонов) медицинских материалов, 60 хирургических светильников

защитная одежда, хирургические маски

- 10 000 спальных мешков

- 600 защитных очков

- 1 система РЭБ

- 3000 полевых телефонов с 5000 барабанами кабеля и ремнями для переноски

- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)

- 353 пары очков ночного видения

- 4 системы противодействия БЛА

- 165 биноклей

- медицинские материалы (среди прочего рюкзаки, компрессионные бинты)

- 38 лазерных дальномеров

- дизельное топливо и бензин (постоянные поставки)

- 10 тонн реагента AdBlue

- 500 медицинских средств для остановки кровотечения

- запчасти для МиГ-29

- 30 защищенных автомобилей

- 80 пикапов

- 7944 гранатометов RGW-90 Matador

- 6 передвижных дезактивационных машин HEP-70, включая обеззараживающие материалы

- 10 бронеавтомобилей HMMWV (8 шасси РЛС обнаружения наземных целей, 2 РЭБ/противодействия БЛА)

- 7 комплектов постановки помех радиосвязи

- 8 мобильных РЛС обнаружения наземных целей и тепловизионных камер

- 4 мобильные защищенные системы разминирования

- 8 радиоэлектронных устройств защиты от БЛА

- 1 высокочастотная установка с оборудованием.

В список вооружений, находящихся в стадии подготовки к передаче (доставки), в течение последней недели были дополнительно включены 10 мобильных защищенных систем разминирования (ранее поставлены 4 ед.). На текущий момент в этот перечень входят:

- ЗУР IRIS-T SLM (количество не указано)

- 42 машины разминирования на танковом шасси

- 4 мобильные, дистанционно управляемые бронированные системы разминирования

- 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах)

- 461 внедорожник пограничной охраны

- 6100 снарядов калибра 155 мм

- 186 000 боеприпасов калибра 40 мм

- 5 бронированных инженерных машин

- 35 грузовиков 8х8 с системой погрузки

- 4000 спальных мешков

- 3 тяжелых и средних мостоукладчика

- 16 ед. 155-мм самоходных гаубиц Zuzana-2 (совместно с Данией и Норвегией)

- 36 санитарных машин

- 90 большегрузных прицепов

- 3 ЗРК IRIS-T SLM

- 20 ББМ "Динго" класса MRAP

- 4 тяжелых танковых тягача M1070 Oshkosh

- 12 сканеров частот связи/постановщиков помех

- полевой госпиталь

- 20 ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами калибра 70 мм

- 2 вилочных погрузчика

- 20 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА

- 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин

- 8 беспилотных надводных катеров

- 14 автопоездов и 14 полуприцепов

- 2 тягача и 4 прицепа

- 22 разведывательных БЛА

- 10 защищенных автомобилей

- система дезактивации транспортных средств

- 5032 переносных средств противотанковой борьбы

- 200 грузовиков

- 10 систем обнаружения и противодействия БЛА

- 16 танковых мостоукладчиков BIBER (BEAVER).

Как заявлено, общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт Украине товаров военного назначения в период с 1 января 2022 г. по 14 ноября 2022 года, составляет 1540932933 евро. Чтобы ускорить обработку определенных поставок, федеральное правительство ранее упростило некоторые процессы лицензирования.