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ТАСС

Индия провела испытания первой космической ракеты частного производства

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

Индийская организация космических исследований заявила, что миссия успешно завершена

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Индия провела в пятницу успешный испытательный пуск своей первой космической ракеты частного производства Vikram-S. Об этом сообщила в Twitter Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO).

"Миссия успешно завершена. Первая в истории Индии ракета частной разработки Vikram-S, названная в честь Викрама Сарабхая (основателя индийской космической программы - прим. ТАСС), стартовала с аэродрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш", - говорится в сообщении ISRO.

Ракета Vikram-S была построена частной индийской аэрокосмической компанией Skyroot Aerospace, штаб-квартира которой находится в городе Хайдарабад . Компания была основана бывшими инженерами и учеными из ISRO.

На разработку ракеты специалистам Skyroot Aerospace потребовалось более двух лет, тогда как сам стартап был создан всего четыре года назад.

Запуск Vikram-S символизирует начало внедрения частного сектора Индии в космическую отрасль страны. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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