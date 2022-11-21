Американские ВМС рассчитывают на новую модель финансирования для ускорения модернизации подводного флота

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В 2021 году подводные лодки ВМС США простояли в общей сложности 1100 дней. Без функциональных изменений боевая готовность подводного флота может свестись к минимуму, считают в командовании ВМС США. Ведь сейчас у флота в два раза больше субмарин, находящихся на техническом обслуживании, чем должно быть. Этим лодкам требуется в три раза больше незапланированных работ, чтобы привести их в реально боеготовое состояние.

Изменение ситуации возможно лишь в том случае, когда будет налажено финансирование мероприятий технического характера. По мнению контр-адмирала Джона Ракера, ВМС США могут внедрить новые практики с 2026 года.

Ракер сказал, что из-за добавления дополнительных объемов работ после начала технического обслуживания, 30% от общего объема работ на подводных лодках являются незапланированными. ВМС США собираются снизить количество незапланированных работ до 10%, что возможно сделать посредством улучшения процесса планирования.

Отдельно контр-адмирал обратил внимание на финансирование покупки всех необходимых материалов. Сейчас ВМС финансирует только от 40% до 50% объёмов приобретения материалов до начала технического обслуживания; оставшаяся сумма заказывается после начала работ. Но такая система финансирования также чревата многочисленными проблемами.

К 2026 финансовому году ВМС будут стремиться иметь в наличии от 90% до 95% всех материалов. Проблема более ранней покупки материалов становится еще более острой из-за увеличения сроков доставки. Сегодня у ВМС мало запасных частей для более новых лодок класса «Вирджиния».

«Мы должны распределять деньги по-другому. Наша модель не работает, потому что она была построена на предположении, что все было 20 или 30 лет назад, когда у нас было в три раза больше поставщиков

- отметил контр-адмирал Ракер.

Командование ВМС США неоднократно называло подводные силы одним из главных преимуществ Америки перед такими противниками, как Китай и Россия. У США есть 50 ударных подводных лодок, что довольно мало по сравнению с потребностью в 66–72 ударных подводных лодках. Тем более, 18 субмарин находятся на техническом обслуживании или ждут своей очереди.