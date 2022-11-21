Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд

Сергей Марченко не исключил, что сумма может быть больше

ТАСС, 18 ноября. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины с февраля месяца, можно оценить в $100 млрд. Об этом заявил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко в эфире телеканала Bloomberg - TV.

"[Ущерб] за весь период может быть оценен примерно в $100 млрд, возможно, и больше. Достаточно сложно оценить весь ущерб, так как инфраструктура ежедневно подвергается атакам", - сказал он.

Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что нанесенный энергетической инфраструктуре Украины ущерб приближается к критической точке, поэтому Евросоюз без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны.

Участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли в понедельник резолюцию по составлению международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За документ проголосовали 94 страны, а 97 стран не поддержали документ, из них 14 высказались против, 73 воздержались.