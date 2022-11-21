Минобороны показало кадры работы крупнокалиберного самоходного минометного орудия «Тюльпан» в зоне спецоперации

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Последние недели в топе новостных лент и соцсетей, освещающих события в зоне СВО, в основном сообщения об ударах высокоточными ракетами и дронами ВС РФ по военным и энергетическим объектам инфраструктуры Украины. В то же время, на линии боевого соприкосновения не утихает работа ствольной и реактивной артиллерии ближней и средней дальности, которая ведется с обеих сторон в круглосуточном режиме.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчета 240-милиметровго самоходного минометного орудия 2С4 «Тюльпан» ЦВО в зоне спецоперации. Благодаря крупному калибру и особенностям баллистики снаряды «Тюльпанов» пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Мины весом от 130 до 230 кг способны разрушать объекты противника на расстоянии до 20 км и наносить удары по близким целям до одного километра.

Чем отвечает в плане артиллерии и РСЗО нам противник и какие еще орудия, используемые в зоне СВО, есть в арсенале ВС РФ. Информация взята из открытых источников, применение некоторых новейших и модифицированных российских установок засекречено.

В основном благодаря дурной славе из-за обстрелов мирных населенных пунктов во вновь присоединенных к РФ регионах и бывших приграничных областях особое внимание привлекали артиллерийские и ракетные системы ВСУ, предоставленные в рамках военной помощи странами НАТО. Это всем известные реактивные системы залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS производства американской корпорации Lockheed Martin, использующие неуправляемые ракеты М26 калибра 227 мм с дальностью поражения до 45 км и управляемые М30 калибра 240 мм, которые могут поражать цели на расстояние до 70–80 км.

Не менее печально известны американские буксируемые гаубицы М777 (те самые «три топора») со снарядами так называемого натовского калибра 155-мм с дальностью поражения стандартными боеприпасами до 25 км и специальными снарядами — до 40 км. Однако гаубицы M777, поставленные Украине из США, не имеют цифровой системы управления огнем и не могут использовать снаряды М982 Excalibur с максимальной дальностью полета.

Менее на слуху системы и орудия, предоставленные Украине союзниками Вашингтона по НАТО. В основном из-за небольшого количества и быстрого выхода из строя в условиях интенсивной боевой нагрузки. Польша поставляет Украине самоходную гаубицу AHS Krab калибра 155-мм, Словакия предоставила САУ Zuzana 2. Эти орудия способны поражать цели на расстоянии 40 км. Французские колесные самоходные артиллерийские установки 155-мм CAESAR поражают цели до 42 км, по другим источникам — до 46 км. Орудий советского образца, которые были на вооружении ВСУ на начало спецоперации, в украинской армии почти не осталось.

Арсенал ствольной и реактивной артиллерии, минометов, применяемых в спецоперации российской армией, более разнообразен по типам и классам орудий и систем. Да и по количеству орудий ВС РФ в разы превосходит ВСУ, что подтверждают и украинские военные, и западные эксперты. Именно этот перевес позволяет нивелировать существенное превосходство противника в живой силе. Говоря циничным языком войны, ВСУ «уничтожают» российские снаряды жизнями и здоровьем своих солдат.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ в настоящее время оснащены главным образом следующими орудиями: САУ 2С1 «Гвоздика» (122-мм), САУ 2СЗ «Акация» (152-мм), САУ 2С19 «Мста-С» (152-мм), «Мста-Б» (152-мм), пушками 2С5 «Гиацинт» (152-мм) и 2С7 «Пион» (203-мм).

Для огневой поддержки общевойсковых частей также предназначены 120-мм самоходные орудия 2С23 «Нона-СВК», 2С9 «Нона-С», 2С31 «Вена» и их буксируемый аналог 2Б16«Нона-К». Кроме того, в войсках имеются следующие образцы минометного вооружения: автоматический 2Б9М «Василек» (82-мм), 2Б14-1 «Поднос» (82-мм), минометный комплекс 2С12 «Сани» (120-мм), самоходный 2С4 «Тюльпан» (240-мм).

Дальность стрельбы орудий 2С1 «Гвоздика» составляет 15,1 км, 2С3 «Акация» – 17,3 км, «Мста-С» – чуть более 24 км, «Гиацинт-Б (С)» – 28,5 км.

На первый взгляд, по дальности стрельбы наши РСЗО и ствольная артиллерия проигрывают американским «Хаймарсам». На самом деле, это не совсем так. На вооружении ВС РФ есть 300-мм РСЗО вроде «Торнадо-С», «Смерч», «Ураган-1М». Большинство снарядов для них бьют до 70 км, однако есть более современные образцы с дальностью до 90 км и даже экспериментальные пока еще не принятые на вооружение с дальностью до 120 км.

Отдельно следует упомянуть тяжелые огнеметные системы (ТОС) различных модификаций — «Солнцепек», «Тосочка», «Буратино». Это реактивные системы, использующие термобарические снаряды, пока применяются в ближнем бою. Дальность поражения целей составляет до шести километров, хотя уже известно, что наши инженеры работают над увеличением этого параметра. Зато по разрушительной мощи ТОС не имеет равных среди обычных вооружений подобного типа.