Войти
РИА Новости

Появилось видео уничтожения истребителем Су-35С украинского самолета и РЛС

388
0
0
Самолет Су-35С
Самолет Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Минобороны опубликовало видеокадры боевого вылета Су-35С ВКС России в ходе спецоперации

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram видео боевого вылета Су-35С Воздушно-космических сил России, который поразил цели ВСУ.

В ведомстве отметили, что российский истребитель своевременно обнаружил и уничтожил самолет и радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 украинских войск.



"Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель, определил ее как самолет противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск, продолжил полет по прямой для подсвета цели, после предполагаемого списания времени встречи ракеты с целью метка пропала. Выполнил отворот, выполнил повторный заход для контрольного осмотра воздушного пространства — метки далее не наблюдал", — рассказал летчик Су-35С Тарас.

Су-35С доказали свою эффективность во время специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками и эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и гарантии безопасности России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Су-35С
Х-31
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.05.2022
Украина оттачивает военную мощь России
14.03.2022
Американское издание: Для нейтрализации украинской ПВО русские применили истребители Су-35С с ракетами Х-31ПМ
28.02.2022
В США рассказали об использовании Россией стратегических стелс-ракет
18.02.2022
LB: Украина поддержала притязания Японии на Курилы
03.06.2015
Проекция силы
23.05.2014
Не только газ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде