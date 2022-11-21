Появилось видео уничтожения истребителем Су-35С украинского самолета и РЛС

Минобороны опубликовало видеокадры боевого вылета Су-35С ВКС России в ходе спецоперации
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало в Telegram видео боевого вылета Су-35С Воздушно-космических сил России, который поразил цели ВСУ.
В ведомстве отметили, что российский истребитель своевременно обнаружил и уничтожил самолет и радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 украинских войск.
Су-35С доказали свою эффективность во время специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками и эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.
Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.
На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и гарантии безопасности России.