Компания "Съемка с воздуха" оснастит боевые дроны системой технического зрения

С помощью такой системы можно в короткий срок установить местонахождение сил противника и оперативно принять решение по воздействию на него, сообщил операционный директор Тимур Мехтиев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Съемка с воздуха" с начала 2023 года планирует оснастить свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) системой технического зрения, благодаря которой дроны смогут оперативно определять живую силу и военную технику противника. Об этом сообщил ТАСС операционный директор компании Тимур Мехтиев.

"Наша компания занимается разработкой технического зрения, которое может помогать соответствующим ведомствам устанавливать определенные предметы интереса. Это может быть как живая сила, так и военная техника, применяемая противником на поле боя. С помощью такой системы можно в короткий срок установить местонахождение сил противника и оперативно принять решение по воздействию на него", - сказал он в ходе выставки передовых отечественных беспилотных летательных аппаратов и систем "Аэронет-2035".

По его словам, к концу декабря компания сможет получить систему технического зрения как практически готовый продукт, который будет использоваться в качестве одной из функций аппаратов. "Таким образом, со следующего года наши беспилотники будут оснащены системой технического зрения", - резюмировал Мехтиев.

Компания "Съемка с воздуха" представляет продукцию российских производителей БПЛА и отраслевые решения для геодезии, маркшейдерии, сельского и лесного хозяйств, строительства, нефтегазового сектора, электроэнергетики, кадастра, безопасности, экологического мониторинга. Технологии, заложенные в решениях, позволяют оперативно получать высокоточные ортофотопланы, матрицы высот, 3D-модели местности в кратчайшие сроки.