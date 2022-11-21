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ЦАМТО

Началась сборка истребителей F-35A для ВВС Бельгии

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Источник изображения: Фото: beldefnews.mil.be

ЦАМТО, 18 ноября. Минобороны Бельгии 14 ноября объявило, что на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на американскую сборочную линию с завода группы Leonardo в Камери (Италия) был доставлен внешний кессон крыла первого из 34 F-35A, которые будут собраны для ВВС Бельгии.

По информации МО Бельгии, первый самолет будет принят к концу 2023 года и останется в США вместе с семью другими истребителями для подготовки личного состава на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона).

Поставки самолетов на авиабазу "Флоренн" в Бельгии начнутся в 2025 году. F-35A заменят состоящие на вооружении F-16AM/BM "Файтинг Фалкон". Достижение начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций, запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Бельгии объявило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 годов.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, 38 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney, систем радиоэлектронной борьбы, другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

По результатам начавшейся в марте 2018 года оценки поступивших предложений осенью 2018 года правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Производство комплектующих для первой пары F-35A ВВС Бельгии началось на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия) в августе 2022 года.

Согласно планам, обучение летчиков ВВС Бельгии пилотированию F-35A "Лайтнинг-2" начнется в США в конце 2022 года, а технических специалистов по обслуживанию самолетов – в 2023 году.

Предполагается, что первые четыре F-35 будут переданы ВВС Бельгии в 2023 году. Поставки планируется завершить к 2030 году.

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Страны
Бельгия
Италия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
F135
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
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