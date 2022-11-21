Польша собралась приобрести дополнительные 200 установок HIMARS из-за конфликта на Украине

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Власти Польши ведут переговорах о приобретении дополнительных 200 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS к 20 пусковым установкам, заказанным Варшавой еще в 2019 году. Об этом сообщили в американской корпорации Lockheed Martin. В компании предсказывают сохранение спроса на вооружение на высоком уровне как минимум на 10 лет вперед. Это связано с текущей сложной военно-политической ситуацией в мире.

Контракт о поставках РСЗО Польше может быть подписан в начале 2023 года. Но его необходимым условием является получение одобрения на сделку со стороны Государственного департамента США. Польша планирует закупить и около 300 южнокорейских ракетных комплексов K239 Chunmoo. Таким образом, власти страны пытаются провести диверсификацию поставок вооружений.

Кроме того, в Польше рассчитывают использовать произведенные польской промышленностью компоненты, например, грузовые автомобили и системы управления. Если первая партия РСЗО будет еще американской, то во второй партии будут использоваться польские компоненты. Варшава рассчитывает в перспективе наладить производство боеприпасов к данным РСЗО, что позволит загрузить заказами и польскую «оборонку».

В случае возможного вооруженного конфликта Польша хочет обезопасить себя как дополнительным вооружением, так и большим количеством боеприпасов. Этому будет способствовать и развитие в Польше промышленной базы. Lockheed Martin прогнозирует, что Польша может стать хабом для американских реактивных систем, в том числе используемых американскими войсками, дислоцированными в регионе, а также союзниками. К примеру, недавно разрешение на закупку американских систем получила Литва. Ведутся переговоры с другими странами Восточной Европы.

Спрос на РСЗО обусловлен и вооруженным конфликтом на Украине. Как показал конфликт, РСЗО HIMARS хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Но кроме РСЗО, Польше также могут быть поставлены другие наступательные и оборонительные системы (многоцелевые самолеты F-16 и F-35, вертолеты S-70i, ПТРК Javelin, ракеты PAC-3 MSE и системы наведения вертолетов AH-64). Это позволит максимально усилить возможности и боевой потенциал польских вооруженных сил.

Между тем, 17 ноября Финляндия заявила об утверждении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 55,6 млн евро. Общая стоимость предыдущих пакетов военной помощи, направленных властями Финляндии Украине, составляет 160,4 млн евро. Как утверждают в Хельсинки, отправляемый Киеву пакет военной помощи станет самым большим по объему с начала конфликта на Украине. Однако график оказания помощи и способ доставки финские власти не афишируют «по соображениям безопасности».