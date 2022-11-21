Китайский разведывательно-ударный БПЛА «Golden Eagle».

Разведывательно-ударный БПЛА вертолетного типа CR500A «Golden Eagle» («Беркут») с соосной схемой расположения винтов разработан сотрудниками Научно-исследовательского отдела технологий практического применения вычислительной техники Информационного института корпорации НОРИНКО (г. Пекин).

Дрон создан для обеспечения компактными средствами разведки и наведения артиллерийских подразделений общевойсковых армий Народно-освободительной армии Китая (НОАК), укомплектованных самоходными артиллерийскими установками типа PLZ-45/PLZ-52.

Разведывательно-ударный БПЛА CR500A на AirShow 2021 в Чжухае. Источник: invoen.ru

Согласно техническому заданию данный БПЛА предназначен для:

ведения оптической разведки в дневное и ночное время;

подсвечивания целей лазерными целеуказателями для применения высокоточных боеприпасов;

визуального наблюдения за результатами огневого налета;

обеспечения связи между передовыми подразделениями;

самостоятельного уничтожения одиночных и групповых целей вне зоны действия ствольной артиллерии СВ НОАК.

На представленном фото видно, что в носовой части БПЛА установлена оптико-электронная станция разведки и наведения под обозначением OC30G. Станция состоит из телевизионных камер дневного, ночного и инфракрасного режимов, лазерного дальномера, лазерного целеуказателя и фотоаппарата. Кроме того, БПЛА может дополнительно оснащается подвесным контейнером с аппаратурой радиоэлектронной борьбы, или ретранслятором радиосигнала СВ6, или РЛС с синтезированной апертурой RS2.

К настоящему моменту известно, что БПЛА CR500A оснащают 4-х цилиндровым турбированным дизельным двигателем национального производства (может работать как на дизельном топливе, так и на авиационном керосине марок RP-3, RP-5) мощностью 150 л.с. При диаметре несущего винта 6 м двигатель обеспечивает следующие тактико-технические характеристики:

максимальная скорость: 140 км/ч;

крейсерская скорость: 90 км/ч;

скорость полета (на высоте 5 м) в режиме «огибания» рельефа: 80 км/ч.

время полета: 5 часов;

максимальная взлетная масса: 500 кг;

максимальная масса полезной нагрузки: 150 кг;

практический потолок: 4000 м;

максимальная высота места взлета (над уровнем моря): 3000 м.

Хвостовая часть CR500A. Виден отсек двигателя. Источник: invoen.ru

Благодаря сосной схеме винтов разведывательно-ударный БПЛА «Golden Eagle» способен выполнять взлет и посадку при скорости ветра 25 м/сек. Стоимость одного CR500A – 1 млн. юаней.

По расчетам китайских военных специалистов одна рота БПЛА располагает 12 разведывательно-ударными БПЛА CR500A (т.е. 3 взвода по 4 аппарата в каждом). Их транспортировку обеспечивают грузовые автомобили (2 БПЛА в 1 грузовике).

Один взвод БПЛА CR500A состоит из: двух грузовиков с дронами, одного мобильного пункта управления, одной мобильной станции связи, одной мобильной ремонтной мастерской с комплектом сменно-запасных частей и одного мобильного склада авиационных средств поражения.

Транспортное средство для перевозки двух CR500A. Источник: invoen.ru

Необходимо учитывать, что мобильная станция при работе в стандартном режиме обеспечивает дальность управления до 150 км. В режиме повышенной мощности позволяет оператору уверенно управлять БПЛА на дальности до 300 км.

С учетом организационно-штатной структуры батальон БПЛА в составе одной общевойсковой армии СВ НОАК располагает 36 дронами, что позволяет выполнять разведывательно-ударные операции против бронетанковых подразделений вероятного противника на значительном удалении от линии фронта.

Согласно публикациям, в номенклатуру авиационных средств поражения CR500A входят противотанковые управляемые ракеты:

«Blue Arrow 5A» («Синяя стрела», экспортная версия ПТУР «Красная стрела 12», один БПЛА может нести 4 ракеты);

«Blue Arrow 7» (8 ракет на БПЛА);

«Blue Arrow 8» (8 ракет на БПЛА);

«Blue Arrow 9» (4 ракеты на БПЛА).

В зависимости от модели ПТУР один батальон БПЛА располагает возможностью единовременного (последовательного) пуска от 160 до 320 ракет. Кроме того, рассматриваемые БПЛА могут применять бомбы с лазерным наведением BBE-2 и оперенные корректируемые бомбы GB-10.

С учетом указанного количества ПТУР на каждом БПЛА один батальон может сформировать несколько групп дронов по схеме «А+В». То есть БПЛА в группах «А» ведут разведку, тогда как дроны, входящие в группы «В» выполняют пуски ПТУР без входа в зону действия ПЗРК противника. В идеальных условиях батальон БПЛА способен уничтожить танковый полк противника, одновременно отсекая его приближающиеся подразделения в радиусе 50 км.

Достоверно известно, что батальоны БПЛА могут взаимодействовать с бригадами армейской авиации в целях обеспечения безопасности полетов вертолетов в сложных метеоусловиях (песчаные бури, снегопад, туман) и в ночное время над незнакомым районом или в горной местности.

К настоящему моменту разведывательно-ударные БПЛА CR500A «Golden Eagle» поступили на вооружение батальонов БПЛА в составе 73, 79 и 81 общевойсковых армий СВ НОАК. Кроме сухопутных войск, данные БПЛА планируется размещать на СКР проекта 054А (до 4 ед) и на УДК проекта 075 ВМС НОАК (до 40 ед.).

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий