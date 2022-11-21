Компания "Съемка с воздуха" намерена производить боевые дроны в интересах СВО

В рамках взаимодействия с силовыми ведомствами все аппараты прошли соответствующие военно-технические эксперименты

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Съемка с воздуха" планирует до конца 2022 года перейти от опытного производства к серийной сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Аист", "Шершень" и "Бинокль", которые могут быть задействованы в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС операционный директор компании Тимур Мехтиев.

"Мы разрабатываем продукты, которые могут быть применены в рамках специальной военной операции. Компанией созданы несколько типов конвертопланов, стандартный квадрокоптер и беспилотник для разведывательных задач. По вопросам их использования сейчас находимся в определенном взаимодействии с силовыми ведомствами", - сказал он в ходе выставки передовых отечественных беспилотных летательных аппаратов и систем "Аэронет 2035".

По его словам, компания прорабатывает возможности до конца текущего года перейти от работ по опытному производству на мелкосерийную сборку дронов. Планируется, что конвертоплан "Аист", коммуницирующий с радиолокационными станциями, ретранслятор "Шершень" и компактный дрон "Бинокль" к концу декабря будут собираться мелкими партиями примерно по десять аппаратов в месяц. В дальнейшем компания сможет перейти к серийному производству беспилотников.

Мехтиев отметил, что в рамках взаимодействия с силовыми ведомствами все аппараты прошли соответствующие военно-технические эксперименты и получили положительные заключения комиссий.

Компания "Съемка с воздуха" для задач СВО предлагает заинтересованным силовым ведомствам конвертоплан с радиолокационной станцией "Аист" с вертикальным взлетом и посадкой. БПЛА способен обнаруживать скопление военной техники противника, устанавливать ее местонахождение и передавать данные тем, кто будет принимать решение по воздействию на вражескую технику. Беспилотник "Шершень" может применяться для разведки, в качестве ретранслятора или ударного дрона. Аппарат несет полезную нагрузку до 5 кг, которая может включать устройства для пуска боеприпасов. Малогабаритный разведывательный дрон "Бинокль" оснащен компактным тепловизором, способным устанавливать наличие сил и средств противника в любое время суток.