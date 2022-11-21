Выбран проект перспективного корабля комплексного снабжения для британского флота

Министерство обороны Великобритании 16 ноября 2022 года сообщило, что в длительно тянущемся конкурсе по программе Fleet Solid Support (FSS) по строительству для британского флота перспективных кораблей комплексного снабжения, выбрало предложение консорциума Team Resolute, в состав которого входят британские компании ВМТ и Harland & Wolff и британское отделение испанского судостроительного объединения Navantia (Navantia UK). Фактически это означает выбор проекта корабля FSS, представленного британской проектно-конструкторской компанией ВМТ.

Проектное изображение перспективного корабля комплексного снабжения для ВМС Великобритании по программе Fleet Solid Support (FSS), представленного консорциумом Team Resolute (с) министерство обороны Великобритании

По программе FSS сейчас предусматривается постройка трёх больших кораблей комплексного снабжения общей стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов для обеспечения новых британских авианосных соединений. Конкурс по программе FSS с постоянными задержками и откладываниями тянется с 2017 года, и наконец, сделан окончательный выбор. Контракт с Team Resolute должен быть заключен в первом квартале 2023 года, с началом строительства головного корабля в 2025 году и со вводом всех трех единиц в состав ВМС Великобритании с 2028 по 2032 годы.

На разных этапах в тендере по программе FSS принимали участие практически все ведущие британские и мировые "прозападные" судостроительные компании, однако в сентябре 2021 года министерство обороны Великобритании отобрало для последнего этапа конкурса предложения четырех претендентов - победившего в итоге вышеуказанного консорциума Тeam Resolute, индийской компании Larsen & Toubro (действовашей в партнерстве с британской компанией Leidos Innovations), консорциуму групп Serco и Damen, и консорциуму Team UK (включавшему корпорации Babcock и BAE Systems), выдав каждому контракты примерно по 5 млн фунтов на представление эскизных проектов. Таким образом, вне последнего этапа тендера оказались считавшиеся сильными предложения итальянского объединения Fincantieri и собственно испанской Navantia.

Выбранный в итоге представленный Team Resolute проект ВМТ, как считается, близок к проекту серии AEGIR ранее спроектированных ВМТ эскадренных танкеров типа Tide, по которому для ВМС Великобритании по программе MARS были построены южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) четыре судна, введенные в строй в 2017-2019 годах. Известно, что корабль FSS проекта ВМТ должен иметь длину 216 метров. Скорость полного хода должна быть умеренной (19 узлов), на корабле должно быть обеспечено постоянное базирование двух вертолетов Merlin, а также транспортных БЛА.

Строительство кораблей FSS по предложению Team Resolute должно вестись на судостроительном предприятии Harland & Wolff в Белфасте, при этом блоки корпусов большей частью должны строиться на предприятиях в Белфасте и Эпплдоре, а частично - на верфи Navantia в Кадисе (Испания). Доля Navantia в программе строительства оценивается в 200 млн фунтов. Министерство обороны Великобритании заявляет, что программа строительства FSS позволит создать 1200 рабочих мест на британских верфях и 800 рабочих мест у других британских подрядчиков.

В составе ВМС Великобритании три новых корабля FSS должны номинально заменить четыре корабля комплексного снабжения - два типа Fort Rosalie (постройки конца 1970-х годов) и два типа Fort Victoria (постройки начала 1990-х годов). При этом фактически сейчас в составе британского флота остался только один корабль этого класса А 387 Fort Victoria. Второй однотипный корабль A 388 Fort George был списан еще в 2011 году, а оба корабля типа Fort Rosalie (А 385 Fort Rosalie и А 386 Fort Austin) были выведены из состава ВМС в 2021 году и проданы Египту.