Сообщается о процессе разработки отечественного самолёта вертикального взлёта

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Стало известно о процессе новой отечественной разработки в области авиации. Речь идёт о самолёте вертикального взлёта.

О разработке такого самолёта сообщает информационная служба РИА Новости со ссылкой на технологическую компанию «Эколибри».

На данный момент завершён начальный этап проектирования, осуществляется тестирование отдельных систем перспективного летательного аппарата. Сообщается, что самолёт будет обладать функциями как вертикального взлёта, так и вертикальной посадки, причём они будут обеспечиваться электродвигателями отечественной разработки.

Основной упор в эксплуатации по плану делается на гражданскую отрасль. Планируется, что такой самолёт сможет занять свою нишу в перевозке пассажиров, снизив себестоимость общей эксплуатации летательного аппарата, а соответственно – и цену перелёта.

В упомянутой компании считают, что в отдельных вариантах эксплуатации их самолёт вертикального взлёта-посадки будет экономичнее вертолёта.

О ТТХ известно немного. Сообщается, что максимальная скорость такого самолёта составит около 270 км/ч, а дальность полёта – около 1,2 тыс. км.

Нужно напомнить, что самолёты вертикального взлёта-посадки в своё время создавались и в СССР. Причём ориентированы они были на военную составляющую.

Так, 45 лет назад в небо впервые поднялся Як-38, разработанный главным конструктором С.Мордовиным. Як-38 – палубный штурмовик. Существовали различные его версии. Самолёт вооружался в зависимости от поставленной боевой задачи. Среди прочего мог нести на борту тактические специальные авиабомбы.