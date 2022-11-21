Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

Экипаж многоцелевого российского истребителя Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж многоцелевого истребителя отработал патрулирование воздушного пространства. Истребитель также выполнил задачу по прикрытию самолетов, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

В ведомстве отметили, что полеты экипажа истребителя ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Боевые вылеты осуществляются ежедневно в любое время и любую погоду. Перед взлетом самолеты проходят тщательную проверку инженерами и пилотами.

Ранее, 13 ноября, пилот Су-35С ВКС России с позывным «Пересвет» уничтожил вражескую цель во время боевого вылета в зоне СВО. Бортовая радиолокационная станция показала наличие противника в зоне досягаемости. После разрешения командования летчик выпустил ракету в сторону врага и успешно поразил ее.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.

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