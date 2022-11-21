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ТАСС

Источник сообщил, что атомную подлодку "Святой Даниил Московский" отправили на утилизацию

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Подлодка Б-414 "Даниил Московский" на базе в Видяево, 7 сентября 2006 года
Подлодка Б-414 "Даниил Московский" на базе в Видяево, 7 сентября 2006 года.
Источник изображения: © Лев Федоссев/ТАСС

Работы проведет одно из судоремонтных предприятий на севере России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Атомную подводную лодку (АПЛ) "Святой Даниил Московский" проекта 671РТМК Северного флота отправили на утилизацию на одно из предприятий на севере России. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"АПЛ "Святой Даниил Московский" неделей ранее совершила свой последний выход в море - она была переведена на одно из судоремонтных предприятий на севере страны для дальнейшей утилизации", - сказал он.

По информации собеседника агентства, к работам по утилизации АПЛ пока не приступали.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодка К-414 (позднее - Б-414) (с 1996 года - "Святой Даниил Московский") была построена в Ленинграде, спущена на воду в 1990 году. В 1994 году вместе с другой АПЛ посетила Северный полюс со всплытием. Военно-морской флаг на субмарине был спущен 28 октября. 

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Страны
Дания
Россия
Проекты
671РТМ(К) Щука
СФ
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