Войти
Вестник Мордовии

Бывший советский гусеничный тягач "Эней" впервые уничтожен в ходе СВО

403
0
0

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Редкий для Украины многоцелевой тяжелый тягач МТ-Т (Изделие 429АМ) уничтожен ударом российского дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Такие машины, получившие название "Эней" (в честь героя Троянской войны), выпускались с 1979 по 1992 годы на заводе имени В. А. Малышева в Харькове. Они пришли на смену гусеничным ветеранам - АТ-Т и существенно отличались от них почти всеми деталями конструкции.

Например, если у предшественников использовались элементы среднего Т-54, то здесь за основу бралась ходовая часть основного боевого танка Т-64. Правда, по сравнению с "шестьдесят четвертым", количество опорных катков с каждого борта увеличилось на единицу. Тягач длиннее танка более чем на два метра.

Вместо 415-сильного двигателя А-401 был применен многотопливный челябинский В-46-4, мощностью 710 л.с. Конструкторы отказались от харьковского капризного и более дорогого двухтактного мотора 5ТДФ.

На старой модели устанавливались кабины, похожие на те, что использовались на грузовиках ЗиС-150, "Эней" же обзавелся белее удобной бескапотной.

Грузоподъемность возросла с 5000 кг до 12000 кг. Собственная масса - с 20000 кг до 25000 кг. Максимальная скорость - с 35 км/ч до 65 км/ч.

На основе МТ-Т создано большое количество инженерных и специальных машин, предназначенных для прокладывания путей и рытья котлованов. На этом шасси размещались краны и пожарное оборудование.

Их производство было прекращено из-за разрыва кооперационных связей и потому, что крупнейший заказчик - Советская армия - прекратила существование.

ВСУ практически не эксплуатировали такие тягачи, и об оставшихся немногочисленных экземплярах вспомнили, когда возник дефицит средств эвакуации бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Завод им. Малышева
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.07.2022
Танки насупили «брови Ильича»
04.05.2020
Российские танки были и остались лучшими в мире
22.11.2019
Киев продолжает ликвидацию украинской оборонной промышленности
12.08.2019
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
27.12.2006
Индия закупит в России танков более чем на 860 млн долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде