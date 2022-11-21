Зеленский устроил Путину ловушку. Но попал в нее сам

Noonpost: инцидентом в Польше Киев хотел спровоцировать военное столкновение НАТО и России

Одним из объяснений инцидента в Польше может быть желание Украины спровоцировать военное столкновение НАТО и России, пишет Noonpost. Хотя пока нет результатов расследования, Киев во всю обвиняет Москву в ракетном ударе. Но даже Западу очевидно, что Россия не могла поступить так неразумно.

Украинский конфликт находится на новом этапе эскалации. Причиной стало падение ракет на территории Польши (член НАТО), в результате чего погибли два человека. Также был нанесен серьезный материальный ущерб. Этот инцидент вызвал опасения насчет прямого столкновения между Россией и НАТО. Напомним, что Россию назвали ответственной за падение ракет в Польше 15 ноября 2022 года. Однако Москва категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Президент Польши Анджей Дуда признал, что у Варшавы нет однозначных доказательств, кто именно запустил эти ракеты. Зеленский, в свою очередь, поспешил "указать пальцем" на Путина, обвиняя тем самым Россию в нанесении "ракетного удара". Украинский лидер добавил, что подобное ранее уже происходило в Молдавии. Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что есть доказательства того, что ракеты, упавшие на Польшу, были российскими.

Президент США Джо Байден назвал маловероятным, что эти ракеты выпустила Россия.

"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что они были запущены из России. Но увидим", — заявил американский лидер.

Польша привела в состояние повышенной боеготовности все ключевые службы страны. Байден и ряд мировых лидеров провели на полях саммита G20, проходящего на Бали, экстренную встречу в связи с этим происшествием, которое, вероятно, будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине. Признать причастность России к инциденту с ракетами в Польше означает втянуть НАТО в прямую конфронтацию, что нарушит все существующие балансы.

Три варианта

Есть три варианта того, кто запустил ракеты, упавшие на территории Польши. Согласно первому, за этим стоит Россия. Причиной могли послужить потери, понесенные русскими на Украине, а также недавний отвод войск из Херсона, что поставило Владимира Путина в затруднительное положение как внутри страны, так и на мировой арене.

Казалось бы, попытка взять реванш и поиск "ложной победы" — ожидаемый вариант. И нападением на Польшу Россия якобы попыталась напомнить о своей мощи, с другой — отвести внимание от вывода войск из Херсона. В таком случае Путин как будто прощупывает реакцию Запада на подобные инциденты.

Многим этот вариант не понравился, включая президента США Джо Байдена, который исключил причастность России к падению ракет в Польше. Но правда такова, что Москва, с какими бы потерями на Украине она ни столкнулась, никоим образом не сможет выстоять в военном конфликте со всем Североатлантическим альянсом сейчас. Путин это прекрасно понимает. И он понимает, что нападение на одного члена альянса равносильно нападению на всех. Если такое произойдет, то армии 30 стран выступят против России в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО.

Согласно второму варианту, ракеты упали в Польше по ошибке. Не исключено, что они отклонились от заданного курса. Ракеты могли быть выпущены как с территории России, так и Украины.

Согласно третьему варианту, за этим инцидентом стоят украинские силы, которые снова пытаются спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что конфликт на Украине может выйти за пределы страны и распространиться по всей Европе, если не будут приняты соответствующие меры.

Проявлять сдержанность и ждать результатов расследования

Западные лидеры не спешили с обвинениями. Они даже называли произошедшее "инцидентом", а не "ракетной атакой", принимая во внимание тот факт, что их действия могут повлечь серьезные последствия для региона и мира в целом. Предварительная информация, по словам Байдена, не указывает на то, что ракеты, упавшие в Пшеводуве (восток Польши), расположенном примерно в 12 километрах от границы с Украиной, были запущены Россией. Американский лидер призвал дождаться окончания расследования.

Такого же мнения придерживался и президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал к максимальной осторожности в вопросе идентификации упавшей в Польше ракеты и настаивал на проведении экстренного совещания. Ожидается, что в Индонезии пройдет нескольких встреч лидеров Европы и США.

Президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках 4-й статьи Устава НАТО, которая гласит, что "стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". Это первый шаг перед активацией 5-й статьи. В ней говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО будет считаться нападением на них всех.

Пока невозможно установить тех, кто причастен к произошедшему в Польше. Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к падению ракет. Как сообщает The Associated Press, первоначальные данные указывают на то, что ракеты были выпущены украинскими войсками для перехвата российской ракеты. Необходимо дождаться окончания расследования, поскольку его результаты могут изменить правила игры.

Министерство обороны России опровергло обвинения в ракетном обстреле Польши, назвав это "преднамеренной провокацией" в целях эскалации обстановки. Собранные факты указывают на то, что Москва не причастна к инциденту с падением ракет в Польше. Такое заявление сделали в постпредстве России при ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о взрывах в Польше.

Неизбежные перемены. Каковы последствия?

На момент написания этой статьи обвинительная риторика в адрес России несколько смягчилась. Попытки Украины обвинить Путина в причастности к "ракетному инциденту" не увенчались успехом. Страны НАТО, включая саму Польшу, призывают к осторожности и сдержанности. Варшава, несмотря на свои подозрения, заявила, что у нее нет никаких доказательств, что ракеты были выпущены российскими военными.

Пока расследование не завершено, мяч находится на стороне Запада и Украины. Россия хоть прямо и не обвиняется во взрывах в Польше, тысячу раз подумает, прежде чем пойти на такой серьезный шаг в будущем. Особенно на фоне реакции Запада и размахивания 4-й и 5-й статьями Устава НАТО.

Этот инцидент может стать хорошим предлогом для усиления военного потенциала Варшавы. Россия рассматривала НАТО у своих границ как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности. Развертывание передовых систем ПВО в Польше станет "новым ножом в боку" российского государства. То же самое относится и к Украине. Многие требуют предоставить ей современные системы противоракетной обороны для отражения атак со стороны России.

Кто бы ни был виновником, Москва все равно частично понесет ответственность за это происшествие.

Ни России, ни НАТО не выгодно подтверждение причастности Москвы к инциденту в Польше, так как это повлечет за собой серьезные последствия вплоть до Третьей мировой войны. Каждая сторона пытается обратить ситуацию в свою пользу. Русские настаивают, что против них ведется информационная война и что Киев не хочет мира. Запад, со своей стороны, хочет подрезать крылья Путину и показать ему, что произойдет, если он решит напасть на любого члена НАТО.

Ожидается, что до завершения расследования Запад продолжит расширенные заседания и дискуссии. Он также будет оказывать всяческое давление на Москву. Но остается вопрос: правда ли Путин настолько недальновиден и нерационален, что готов втянуть армии 30 стран в прямую военную конфронтацию с Россией?

Несмотря на то, что мяч пока находится на стороне Запада и Украины, это ни о чем не говорит. Все варианты возможны. Путин не только защищает национальную безопасность России, но и свою репутацию, достоинство и многолетнюю политическую карьеру, ради которых он готов идти до конца. Очевидно одно — 15 ноября 2022 года стало переломным моментом в российско-украинском конфликте.

Автор: Сабер Тантави (صابر طنطاوي)