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ТАСС

Республиканцы предложили провести проверки в связи с выделением США средств Украине

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Источник изображения: Кирсанов Дмитрий/ ТАСС

Американцы заслуживают знать, зачем деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, отметила член нижней палаты Конгресса Марджори Тейлор Грин

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США представили законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверки средств, выделяемых американскими властями Украине. Об этом сообщила журналистам сетевого издания The Daily Caller член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

Как следует из опубликованного в четверг материала, речь идет о резолюции, предложенной группой конгрессменов во главе с Грин. Они запрашивают предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения Соединенными Штатами средств Украине. Это касается предоставленной при президенте США Джо Байдене финансовой поддержки и военной помощи Киеву.

Как подчеркнула Грин, американцы "заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО, а президент Байден сам заявил, что не станет ее защищать". Законодатель также заявила о необходимости провести расследование в связи с "вопиющей коррупцией", касающейся криптовалютной биржи FTX и ее возможных связей с властями Украины.

Грин написала в Twitter, что людей с инвалидностью из числа прибывающих в США украинских военных "используют в качестве марионеток, чтобы оказать давление на Конгресс и дать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому больше денег из заработанных упорным трудом средств налогоплательщиков". "Я призываю провести аудит выделенных Украине средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы", - добавила она. 

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США
Украина
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