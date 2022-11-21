Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных

Единичные случаи тут же исправляются, отметил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации продолжает держать на контроле вопрос цен на экипировку для участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и в настоящее время не фиксирует системных проблем. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Кировской области, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко во время рабочей поездки в Киров.

19 октября сенатор Людмила Нарусова подняла тему обеспечения участников СВО необходимым снаряжением и существенного роста цен на него. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету по обороне и безопасности, а также комитету по экономической политике разобраться в ситуации с существенным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных. В ноябре глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил ТАСС, что Минобороны РФ устранило недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников СВО.

"Мы следим за ценами [на экипировку]. Были нарушения, сейчас держим [вопрос] жестко под контролем. И антимонопольный комитет [держит вопрос на контроле]. Поэтому если и бывают [спорные моменты], то это единичные случаи, которые тут же исправляются", - сказал Тимченко.

Ранее глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сказал ТАСС, что на пленарном заседании палаты Бондарев докладывал о том, что "закупочные цены [на снаряжение и экипировку], которые формировались министерством обороны, не изменились". По словам сенатора, стоимость товара выросла на торговых площадках из-за ажиотажного спроса. Он также отметил, что если проблемы, связанные с ростом цен, будут возникать, сенаторы будут обращаться в ФАС.