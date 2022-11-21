Войти
ТАСС

Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных

470
2
0

Единичные случаи тут же исправляются, отметил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации продолжает держать на контроле вопрос цен на экипировку для участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и в настоящее время не фиксирует системных проблем. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Кировской области, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко во время рабочей поездки в Киров.

19 октября сенатор Людмила Нарусова подняла тему обеспечения участников СВО необходимым снаряжением и существенного роста цен на него. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету по обороне и безопасности, а также комитету по экономической политике разобраться в ситуации с существенным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных. В ноябре глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил ТАСС, что Минобороны РФ устранило недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников СВО.

"Мы следим за ценами [на экипировку]. Были нарушения, сейчас держим [вопрос] жестко под контролем. И антимонопольный комитет [держит вопрос на контроле]. Поэтому если и бывают [спорные моменты], то это единичные случаи, которые тут же исправляются", - сказал Тимченко.

Ранее глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сказал ТАСС, что на пленарном заседании палаты Бондарев докладывал о том, что "закупочные цены [на снаряжение и экипировку], которые формировались министерством обороны, не изменились". По словам сенатора, стоимость товара выросла на торговых площадках из-за ажиотажного спроса. Он также отметил, что если проблемы, связанные с ростом цен, будут возникать, сенаторы будут обращаться в ФАС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
Персоны
Бондарев Виктор
Похожие новости
03.11.2022
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
31.01.2018
"Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
29.10.2014
Не все – образцы
29.07.2014
Главком ВВС РФ: отказ Украины от ВТС с Россией разрушит ее экономику
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
29.09.2011
Краснозведные тяжеловесы: реорганизация российской тяжелой военно-транспортной авиации (Air Forces Monthly)
2 комментария
№1
21.11.2022 11:42
если  Совет Федерации проверял  со стороны  продавцов, то там  даже  мало с  ценами как-то, можно и повышать! А если те  кто собирает комплекты  добровольцам и парням уже  признаных  ЛДНР , то цены  улетели высоко и далеко
+1
Сообщить
№2
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 15:59
  • 38236
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 20.11 11:45
  • 3
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34