Реакция Зеленского на инцидент с ракетой дорого ему обойдется

TV2: после голословных обвинений в адрес России Зеленский может лишиться доверия Запада

После инцидента с падением ракеты на территорию Польши Зеленский не стал мешкать и сразу обвинил Россию в эскалации, пишет сайт датского телеканала TV2. По мнению военного эксперта, такая резкая реакция в условиях конфликта "понятна", но голословные обвинения в адрес Москвы могут подорвать доверие к Киеву.

Ларс Бак Йоргенсен (Lars Bach Jørgensen)

Президент Украины отверг объяснение НАТО ракетного удара по Польше, хотя стрелки указывает именно на его страну.

Война — это не только борьба на поле боя, но еще и словесный поединок. Жесткий, острый и хорошо продуманный.

За несколько часов после того, как близ польской границы упала ракета, убив двоих человек, слов было сказано немало.

Откуда она взялась, кто ее выпустил и с какой целью?

Президент Украины Владимир Зеленский не стал мешкать и тут же обвинил Россию, назвав инцидент "эскалацией конфликта" с ее стороны.

Однако позже это опровергли НАТО и Польша, которые всю среду старались внести ясность.

Осторожнее с заявлениями

По данным альянса, ракету, скорее всего, выпустила Украина в попытке отразить российские залпы.

Однако Зеленский настаивает на своем: возле польского села Пшеводув упала не украинская ракета.

Тем самым президент поставил на карту мировое доверие, которое за почти десять месяцев российской военной кампании стало его твердой валютой, считает преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

"Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад все сделал правильно", — сказал Стаун.

Определенная трактовка

В среду вечером Зеленский заявил в эфире государственного телевидения, что не сомневается, что "это была не наша ракета и не наш удар", добавив что Украина вправе участвовать в расследовании.

"При этом нельзя забывать, что Украина ведет боевые действия. Поэтому сведения трактуются определенным образом. Это можно понять", — отозвался Йорген Медом Стаун.

Киев переживает, что Запад может свернуть свою поддержку и лишить страну необходимого оружия и финансовой помощи, считает он.

"Если это украинская ракета, а много говорит именно об этом, то очень жаль", — говорит Стаун.

Страх лишиться поддержки

Военный аналитик отмечает, что разыграть слабую карту Зеленского вынудил именно страх лишиться политической и материальной поддержки Запада.

"Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украины поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности", — считает он.

При этом Йорген Стаун Меедом не сомневается, что рано или поздно Запад разберется в заявлениях Зеленского.

Украина не входит в НАТО и поэтому Статья 5 ее устава, так называемая "мушкетерская клятва", по которой нападение на одного члена считается нападением на весь альянс, на нее не распространяется.

Но Польша в отличие от нее — член НАТО, поэтому во вторник главное опасение заключалось в том, что конфликт выльется за пределы Украины.

Россию демонизируют

Минобороны России недвусмысленно заявило мировому сообществу, что не имеет к инциденту "никакого отношения".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в амплуа канатоходца и заявил, что Украина не виновата и что ответственность за удар по Польше несет Россия, имея в виду, что это она развязала конфликт.

Мы попросили российского посла в Дании Владимира Барбина прокомментировать заявление Йенса Столтенберга.

"Увы, такова логика стран НАТО — игнорировать факты и под любым предлогом демонизировать Россию, позволяя при этом Украине совершать любые преступления", — заявил он.

Россия признала, что во вторник наносила ракетные удары, но подчеркнула, что строго ограничивалась территорией Украины.

Однако, по данным Минобороны России, ракеты приземлились самое ближнее в 35 километрах от границы с Польшей — то есть на расстоянии от Пшеводува.