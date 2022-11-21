Из-за позиции США по Украине Европа вступает в "зону неконтролируемого"

НС: позиция США в отношении России и Китая приведет к "тектоническим сдвигам"

Несмотря на явное ослабление американской силы в международных отношениях, США не желают сдавать позиций, пишет "Нови стандард". Неясно, сколько еще смогут продержаться США, и каковы цели Вашингтона на Украине, но зависимая от них Европа уже вступает в "зону неконтролируемого".

Душан Пророкович (Dušan Proroković)

Параллельно с очень оживленной и, как кажется, самой интересной за последние годы кампанией перед выборами в Конгресс в США развернулась общественная дискуссия, которая способна повлиять на судьбу Балкан.

Несмотря на явное абсолютное и относительное ослабление американской силы в международных отношениях, США остаются наиболее значимым внешним субъектом, влияющим на балканскую региональную безопасность. Просто США инициатор заключения всех важных политических договоров, подписанных с начала 90-х годов до настоящего времени, а значит, они играют роль гаранта, то есть следят за выполнением договоренностей. США используют членство в Североатлантическом альянсе для продвижения собственных интересов и сохранения устоявшейся региональной иерархии. Влияя на правящие круги, используя политическую систему, неправительственный сектор и медиа-ресурсы, США способны замедлять одни процессы и ускорять или блокировать другие.

Эскалация украинского кризиса показала, что точно так же дела обстоят и в других частях Европы. США обеспечивают европейскую безопасность и используют (зачастую вероломно) средства и механизмы, созданные еще во времена однополярности и единоличного управления мировой политикой. Так им удается оказывать давление для принятия решений в своих интересах. Поэтому ЕС превратился в придаток США, который зачастую действует в ущерб своим интересам.

Даже когда происходящее очевидно, как, например, в случае диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", в европейских странах трудно найти высокопоставленного политика, который решился бы назвать все своими именами. Пойти наперекор Вашингтону, американским спецслужбам и долгосрочным планам их транснациональных корпораций — значит, как правило, завершить свою политическую карьеру. Поэтому американские выборы, как президентские, так и в Конгресс и Сенат, влияют на региональную обстановку. Пусть даже косвенно, и Балканы тут не исключение.

Отношение к Балканам

В ходе самой кампании балканская тема поднималась лишь изредка и обсуждалась вскользь на мероприятиях, отлично организованных лоббистскими группами, где звучали лишь те фразы и формулировки, которые целевая аудитория хочет слышать. В принципе Балканы вообще не тема для американских выборов и ни для кого не играют особой роли, за исключением, пожалуй, нескольких кандидатов в Конгресс от оппозиции из избирательных округов, где проживает незначительное количество балканских иммигрантов и их потомков с правом голоса. Поэтому в целом, если оценивать результаты последних выборов и их влияние на Балканы, то сохранился статус-кво.

Американский подход к региону меняться не будет. Цели останутся прежними, как и стратегия их достижения, и даже если будут применяться какие-то новые тактики, инициированные разными лобби, крутых поворотов не будет. И быть не может. Можно сказать, что во всех тех дискуссиях, которые ведутся на эту тему почти во всех влиятельных СМИ, участники пришли именно к такому выводу, и в принципе это общее место, вокруг которого все крутится. Но насколько этот вывод соответствует реальности? На самом деле лишь отчасти. Ведь для американских выборов, как недавних, так и президентских, которые состоятся через два года (предвыборная кампания уже практически началась), характерны жестокие схватки вокруг некоторых тем, которые прямо или косвенно касаются Балкан. Во-первых, на внутренней арене заметна дальнейшая поляризация. Во-вторых, последствия мировой турбулентности огромны. А надежного решения, ответа на вызовы нет. Причина проста: не все в руках американцев. Здесь следует вернуться к тезису об абсолютном и относительном ослаблении американской силы.

Насколько стабильность в других частях мира зависит от внешней политики США, настолько же и американская стабильность зависит от международных отношений и мировой политики. Эффективное равновесие сил, которое устанавливается в международных отношениях, создает все больше проблем для американских интересов. Это в первую очередь вызывает попытки ускоренной дедолларизации мировой экономики. К чему приведут эти попытки, уже другой вопрос, но в данный момент это одна из причин снижения реальной ценности доллара. В результате сегодня на одну и ту же сумму можно купить меньше, чем год или два назад. Кроме того, остается открытым вопрос навязывания ценностей. Этот процесс протекал на протяжении целых двадцати лет, и критика при этом умышленно заглушалась, а в качестве единственного образца предлагалась политическая корректность.

Последствия войны

Прогрессирующая поляризация приводит к тому, что внутри американской политической системы обостряется борьба, что заставляет политиков и институциональный аппарат уделять все больше внимания внешней политике. То есть на внешнеполитической арене фокус будет на "крупных темах" и больших кризисах, тогда как менее значительные вещи останутся вне зоны внимания или на ее периферии. На внешнем плане к тем самым "крупным темам", конечно, относятся отношения с Россией и Китаем. Что касается России, то речь идет об украинском кризисе и дальнейшем ходе гибридной войны против Москвы. Республиканские кандидаты напомнили о дотациях Киеву, десятках миллиардов долларов помощи, которые, вероятно, умнее было бы потратить на решение проблем внутри США. Но главное, что это напоминание подняло более важный вопрос: чего на самом деле администрация Байдена добивается на Украине?

Последствия войны уже довольно масштабны, и постепенно они становятся непредсказуемыми, а значит, неконтролируемыми. В десятках миллиардов дотаций есть смысл, если с их помощью США добиваются победы Киева. Но что если этой победы не будет? Каким будет политическое решение для Украины? При американской помощи, подразумевающей поддержку Европейского Союза, конфликт на Украине может затянуться еще на какое-то время. Остается без ответа вопрос: чего в итоге ждут от этого затягивания? Чтобы получился замороженный конфликт на десятки лет? В американском общественном поле и так слишком долго спорили, сколько еще может продержаться Россия, и каковы цели Москвы на Украине.

Не пришло ли время обсудить, сколько еще смогут продержаться США, и каковы цели Вашингтона на Украине? Прекращение американской помощи Украине, пусть даже частичное, из-за тех методов, которые использовала администрация Байдена для координации кризиса и участия в гибридной войне, превращается в "бомбу замедленного действия" под фундаментом американской внешней политики. Столь активное "подливание масла в огонь" на Украине привело к тому, что единственный выход теперь — полное поражение России. И что делать? А что делать в будущем? Любой "шаг назад" будет воспринят как "стратегическое отступление" США, "предательство союзников", "несолидное партнерство". Любой американский "шаг вперед" может привести к еще большей конфронтации, столкновению НАТО с Россией и последствиям, которые еще более непредсказуемы и неконтролируемы. Вот так на кону оказывается буквально все.

Региональная безопасность

Параллельно с ухудшением американо-российских отношений отмечается аналогичная тенденция в отношениях США с Китаем. Если верить обнародованной недавно последней версии американской оборонной стратегии, Китай стоит сейчас на том же месте, на котором была Россия в 2014 году. Чего США хотят достичь в отношениях с Китаем?

Ограничить Китай уже невозможно. С одной стороны, китайская экономика настолько велика, что от нее зависит динамика развития или стагнации мировой экономики. С другой стороны, китайцы терпеливо и основательно распространяли свое влияние во всех мировых макрорегионах, и они способны адекватно ответить на американское давление. То есть для какого бы то ни было договора с Китаем нужно менять подход. Если же США стремятся к эскалации отношений и началу новой гибридной войны, то можно продолжать в том же духе. И что тогда? И способны ли вообще США вести одновременно две гибридные войны против двух сильных противников?

Ясного ответа на этот вопрос нет А ведь от этого зависит многое и в Европе, и на Балканах. В зависимости от того, каким в будущем будет отношение США к России и Китаю, меняться будет и региональная безопасность Балкан. Прямо или косвенно, но это отразится на обстановке у нас, даже несмотря на то, что принципиально отношение Вашингтона к Балканам не изменится, и что нашему региону не уделяется особого значения. Просто США остаются наиболее значимым внешним субъектом, влияющим на балканскую региональную безопасность. Правда, не единственным. Кроме того, соотношение сил внешних субъектов также подвержено изменениям. Кстати, это уже заметно по ряду событий, начиная с Косово и заканчивая Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

Несмотря на то, что о Балканах напрямую не говорят в мэйнстриме американской политики, в том числе в ходе предвыборной кампании, дискуссия на тему отношений с Россией и Китаем, которая началась в американской политике после выборов, во многом касается Балкан. Она важна настолько, что за этой дискуссией следует внимательно следить. Да, будущее труднопредсказуемо, и, вполне вероятно, мы вступим в "зону неконтролируемого", но позиция США и в отношении Украины, и в отношении Китая в будущем может спровоцировать "новые тектонические сдвиги" в региональной безопасности. И тут даже не столь важно, увидим ли мы поиски политического решения для деэскалации украинского кризиса (пока на это нет даже намека) или очередное "подливание масла в огонь" и дальнейший рост напряженности.