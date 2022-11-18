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РИА Новости

ФСБ утвердила перечень военных сведений, важных для безопасности России

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Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ФСБ утвердила перечень военных сведений, которые могут быть использованы против России

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ФСБ издала приказ об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, включены пункты, касающиеся сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов.

Также в перечне - данные о действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении, перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения, численности подразделений вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ президента РФ; сведения об оперативном оборудовании территории России в целях обороны.

Помимо этого, в перечень включены сведения о прохождении гражданами РФ военной службы; о строительстве и развитии войск, воинских формирований и органов; о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов; о местах хранения оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов; о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, воинских формирований и органов; о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах.

Кроме того, речь идет о персональных данных военнослужащих и членов их семей, сведениях об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских учреждениях, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о контактах и переписке с использованием средств связи, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе; о средствах и сетях связи, используемых в войсках, воинских формированиях и органах, в том числе данные о номерах служебных телефонов, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе.

Приказ вступает в силу с 1 декабря нынешнего года.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
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