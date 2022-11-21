Итальянский аналог ГАЗ-66 поступил боевикам-необандеровцам

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие", wikimedia.org

Украинские вооруженные формирования начали эксплуатацию итальянских двухосных вездеходов Iveco ACM 90. Как сообщает "РГ: русское оружие", несколько машин такой модели замечены у линии боевого соприкосновения.

По мнению военных экспертов, эти автомобили являются аналогами советских "шишиг" - ГАЗ-66. Правда моложе их на четверть века: серийное производство началось в 1990 году.

Вес пустого вездехода - 4700 кг. Масса перевозимого груза может достигать 4000 кг, а перевозимого прицепа - 6400 кг. Кабина рассчитана на двоих военнослужащих, еще шестнадцать человек помещаются на бортовой платформе. Длина - 6413 мм, ширина - 2270 мм, высота - 3085 мм.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие", wikimedia.org

Мощность 6-цилиндрового дизельного двигателя Fiat 8060.02 - 170 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 87 км/ч. Объем топливного бака - 155 литров. Запас хода - 500 км.

Всего было выпущено 10 тысяч экземпляров. Кроме итальянской армии и других силовых структур этого государства, получивших в общей сложности три тысячи единиц, их закупали вооруженные силы еще десяти стран.

В настоящее время на родине данные грузовики считаются устаревшими, и их заменяют более современной техникой.

На текущем этапе ВСУ получают различную автомобильную технику из ряда государств НАТО, но говорить о том, что эти поставки смогут серьезно потеснить бывшие советские ГАЗы, ЗиЛы и КраЗы, пока не приходится.