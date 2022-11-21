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Интерфакс-АВН

Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану

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Боевики движения «Талибан»
Боевики движения «Талибан».
Источник изображения: vpk-news.ru

Кабул. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) позитивно воспринимает итоги состоявшегося на днях заседания "Московского формата" по Афганистану, при этом высказывается за участие в дальнейшем своих представителей в таких встречах.

В заявлении, опубликованном на сайте афганского МИД говорится, что Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) приветствует позитивные региональные механизмы по Афганистану и считает похвальной позицией сделанный на встрече акцент на мирном, едином, суверенном, независимом и экономически развитом Афганистане.

В заявлении также приветствуется акцент участников "Московского формата" на активизации усилий по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу в постконфликтном восстановлении страны.

"Министерство иностранных дел считает, что безопасность и стабильность Афганистана и региона взаимосвязаны. Таким образом, Исламский Эмират, как подотчетное правительство, подтверждает странам региона, что он не позволит какому-либо лицу или группе действовать против стабильности в регионе, и с этой целью предпринял серьезные шаги против враждебных групп и выращивания наркотиков и наркоторговли", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что Исламский Эмират, который боролся против 20-летней оккупации, создающей прямую угрозу безопасности и стабильности Афганистана и региона - как независимое правительство не позволит какой-либо третьей стране размещать объекты военной инфраструктуры в Афганистане.

"Точно так же мы настоятельно призываем другие страны не предоставлять свою землю и воздушное пространство в распоряжение других стран против Афганистана", - отметил в МИД.

МИД также считает, что безопасность, стабильность и экономическое процветание региона являются общей ответственностью всех стран региона, и необходимо предпринимать совместные усилия.

"Соответственно, участие представителей правительства Афганистана в таких встречах как важной страны региона может сделать их более всеобъемлющими и эффективными", - отмечается в документе.

В четвертом заседании "Московского формата" по Афганистану приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в качестве гостей на мероприятии также присутствовали представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

Нынешние консультации стран-участниц "Московского формата" прошли в российской столице без участия представителей "Талибана". На предыдущем заседании, которое состоялось 20 октября прошлого года, присутствовала делегация талибов во главе с заместителем председателя временного правительства Абдул Саламом Ханафи.

Накануне МИД РФ сообщил, что участники заседания "Московского формата" по Афганистану подчеркнули важность формирования там инклюзивного правительства и высказались за разморозку Вашингтоном заблокированных афганских авуаров.

"В ходе заседания стороны обсудили текущую обстановку в Афганистане, ситуацию с безопасностью и перспективы экономического развития в этой стране и окружающем ее регионе. Подчеркнута важность формирования в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп, а также необходимость искоренения исходящей из этой страны террористической, наркотической и других угроз", - говорилось в сообщении МИД РФ по итогам заседания, опубликованном на сайте ведомства.

"Выражено консолидированное требование о необходимости полной разморозки Вашингтоном заблокированных афганских авуаров. Озвучен решительный призыв к США и странам НАТО, ответственным за свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане, компенсировать нанесенный афганцам за эти годы ущерб", - отмечается в сообщении.

В ходе заседания была достигнута договоренность о продолжении координации региональных усилий по содействию межафганскому национальному примирению, укреплению безопасности и стабильности в регионе под эгидой "Московского формата" консультаций по Афганистану и других действенных механизмов. По его итогам было принято совместное заявление сторон.

В тексте совместного заявления участников заседания "Московского формата", опубликованном на сайте МИД РФ, в частности, говорится, что участники заседания готовы оказывать содействие Афганистану в выполнении его обязательств по искоренению терроризма и наркотрафика, исходящих из его территории, принятии более ощутимых мер против всех террористических организаций, решительном противодействии, ликвидации и уничтожении их с тем, "чтобы гарантировать, что Афганистан больше никогда не станет "рассадником", убежищем или источником распространения терроризма".

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