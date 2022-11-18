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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Минприроды России планирует закупить электромобили Evolute i-PRO для своих сотрудников

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Минприроды России планирует закупить электромобили Evolute i-PRO для своих сотрудников
Минприроды России планирует закупить электромобили Evolute i-PRO для своих сотрудников.
Источник изображения: metalinfo.ru

Минприроды России планирует отказаться от автомобилей с ДВС и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата. "Федеральное ведомство в будущем году начнёт обновлять свой автопарк и, конечно, в приоритете – отечественные автомобили на электротяге", - говорится в сообщении Evolute, размещенном в его официальном телеграм-канале бренда.

"…Один из основных плюсов - меньше выхлопных газов, которые вредны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды (животных, растений, почвы, воды). Мы, как Минприроды, безусловно поддерживаем развитие электромобилей в России, и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические. И сами хотим стать примером для других государственных учреждений, заменив свой устаревший служебный автопарк на электромобили", - прокомментировал это решение министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

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Страны
Россия
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