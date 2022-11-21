Разведчики США и РФ обменялись мнениями по ядерной тематике

Главы ЦРУ и СВР не нашли лучшего места для встречи, чем Турция

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и руководитель американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс поговорили с глазу на глаз. Для этого им срочно потребовалась помощь авиации – оба прилетели на своих самолетах в гостеприимную Анкару. Беседа разведчиков заранее не анонсировалась, все подтверждения и комментарии поступали уже по ее завершении.

Глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун подтвердил сам факт встречи и состав ее участников. По его словам, главной темой беседы были угрозы международной безопасности, в том числе связанные с возможным применением ядерного оружия. Алтун рассказал и о роли Турции: помощь в организации и проведении рандеву оказала Национальная разведывательная организация этой страны. Анкара продолжит переговоры со всеми сторонами для достижения мира на Украине, добавил он.

Хотя по состоянию на 15 ноября комментарий Фахреттина Алтуна оказался наиболее развернутым из всех, прозвучавших на данную тему от информированных источников, его содержание несколько отличается от формулировок американской стороны. Так, журнал Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) администрации президента США Джозефа Байдена, сообщил, что главной задачей Бернса было проинформировать Нарышкина о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, при этом урегулирование на Украине не обсуждалось.

Журнал приводит следующую цитату источника без конкретизации имени и фамилии: «Он не проводит никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование конфликта на Украине. Он передает сигнал о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимает вопрос о несправедливо задержанных гражданах США».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил лишь факт проведения российско-американских консультаций в Анкаре, отметив, что они прошли по инициативе американской стороны. На вопрос, какова была тема беседы, он отвечать не стал.

В контексте встречи Бернса и Нарышкина интересно следующее событие. Накануне встречи глав ЦРУ и СВР террористы привели в действие взрывное устройство. Адская машинка сработала 13 ноября в 16 часов 13 минут на улице Истикляль в районе Бейоглу города Стамбула. Взрыв оказался весьма мощным: повреждено несколько зданий, погибло шесть человек, не менее 81 получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв устроила Рабочая партия Курдистана (РКП). Самодельное взрывное устройство на место доставила эмигрантка из Сирии. Ее действия записала одна из городских видеокамер, и по горячим следам турецкой полиции удалось провести задержание женщины. На допросе Ахлам Албашир созналась, что подложила сумку со взрывным устройством и что ранее прошла подготовку у курдских боевиков на территории Арабской Республики.

Турецкие власти отказались принимать соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных мирных жителей, поступившие от посольства США. В качестве причины называется поддержка Вашингтоном курдских движений, которые Анкара считает связанными с РКП, и посему террористическими. Взрыв в Стамбуле и поимка его исполнителя могли стать причиной если не отмены, то хотя бы переноса встречи Бернса и Нарышкина, однако по какой-то причине турецкая сторона не стала оказываться от ранее согласованного плана. По всей видимости, Анкара ни при каких обстоятельствах не желает расставаться с взятой на себя ролью главного миротворца по конфликту на Украине. Ей выгодна «зерновая сделка», а также роль «главного газового хаба», получающего российский природный газ по «Турецкому потоку» и распределяющего его среди европейских стран.

В контексте встречи Бернса и Нарышкина также представляет интерес высказывание секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. «Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции (СВО) будут выполнены», – подчеркнул он. Указав на вынужденность СВО из-за того, что Россия в свое время не получила гарантий безопасности, Патрушев отметил: Киев, под давлением Запада игнорировал Минские соглашения, возникла «реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия». Приоритетными целями Российской армии в настоящее время является поставляемое Киеву оружие и сражающиеся на его стороне иностранные наемники. Хотя высказывания Патрушева напрямую не касаются встречи глав ЦРУ и СВР в Анкаре, они, однако, как бы передают ответ Москвы на высказанные Бернсом озабоченности.

Вслед за секретарем Совбеза высказался и президент РФ. Владимир Путин в режиме видеосвязи 15 ноября провел заседание Российского организационного комитета «Победа». Он заявил, что Москва вовремя поставила «заслон попыткам повлиять на суверенитет государства», поскольку цель этих действий – «разобщить, лишить ориентиров, ослабить» и в конечном счете «повлиять на суверенитет» России. «Такой сценарий, как мы видим, был уже обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств», – добавил президент РФ. Судя по направленности и тональности высказываний Патрушева и Путина, предупреждения главы ЦРУ в очередной раз услышаны не были. Напомним, что Уильям Бернс прилетал в Москву год тому назад, когда у американцев появились сведения о подготовке к спецоперации на Украине. Тогда он тоже пытался угрожать российскому руководству в случае реализации такого рода планов. Однако спецоперация началась 24 февраля. А через сутки после встречи в Анкаре Украина вновь попала под массированный авианалет с применением почти ста крылатых ракет. Они поразили цели в 22 городах, главным образом энергетической инфраструктуры. По данным местных властей, без электричества остались 10 млн украинцев.