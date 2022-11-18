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ОДК развивает технологии с помощью цифрового «испытательного полигона»

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ОДК-Сатур
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации с помощью «Испытательного полигона цифрового типа» развивает среду разработки и внедрения новых технологических решений.
Источник изображения: ОДК-Сатурн

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации с помощью «Испытательного полигона цифрового типа» развивает среду разработки и внедрения новых технологических решений. На данный момент реализованы девять проектов по промышленному интернету вещей, виртуальной реальности, сервисным инструментам, нейросетевым технологиям и искусственному интеллекту.

Сегодня на своей инновационной площадке «ОДК-Сатурн» апробирует решения по основным направлениям сквозных цифровых технологий промышленного применения. Через совместные проекты развиваются индивидуальные и групповые цифровые компетенции сотрудников.

«На нашем «Испытательном полигоне» мы ведем «цифровое слаживание» технологий и специалистов – новых, ранее не использованных решений и носителей знаний, которые эти технологии должны внедрять. Несомненно, эффективность взаимодействия достигается, когда технологии и персонал поддерживают развитие друг друга», – отметил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Предприятием реализуются проекты оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий программных роботов RPA, машинного зрения для контроля качества продукции и развития BI-инструментов для анализа. Сразу несколько работ связано с созданием обучающих модулей в виртуальной реальности (VR). В одном из проектов с применением VR-технологии смоделировано рабочее пространство полигона. Сегодня в специальном помещении есть необходимые вычислительные мощности, инфраструктура, оборудование.

Совместно с экспертами предприятия проекты ведут студенты старших курсов профильных вузов. Основой полигона стали «Лаборатории цифровых технологий», созданные «ОДК-Сатурн» с Рыбинским авиационным техническим и Ярославским техническим университетами.

«Ключевым фактором оценки на старте в 2020 году мы определили не только количество внедряемых в производство цифровых продуктов, но и вовлеченных в цифровизацию новых специалистов. Профориентационная работа дала возможность выбирать претендентов на участие в проектах. За два года через школу полигона прошли десятки человек. Из них более половины влились в штат предприятия», – сказал начальник управления цифровой трансформации ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Сорокин.

«ОДК-Сатурн» нацелен на привлечение молодых специалистов с кросс-функциональными компетенциями – с глубоким пониманием своей области, а также знаниями и опытом в смежных сферах. Ценятся умение решать задачи под ключ, системное мышление и стремление к самообразованию, понимание возможностей и рисков, связанных с применением новых технологий.

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