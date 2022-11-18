Соседи присматриваются к Афганистану

Зато американцы сохраняют максимальную дистанцию

Участники мирового сообщества имеют различные взгляды на потенциальные угрозы, исходящие из Афганистана, особенно при новом правительстве радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Каждый игрок отмечает для себя разные риски. Но все разделяют высокую степень озабоченности нестабильностью в стране и угрозами региональной безопасности.

КИТАЙ, ИРАН, РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Главной заботой Китая является сдерживание возможного проникновения боевиков на его территорию. При этом основное внимание Пекин уделяет уйгурскому вопросу. Правительство КНР выносило эту проблему на обсуждение с талибами, и есть признаки того, что руководство «Талибана» передислоцировало некоторых уйгуров дальше от афгано-китайской границы. Однако некоторые представители талибов обеспокоены, что продолжение этого курса может привести к тому, что уйгурские боевики попадут в руки террористической организации «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ).

Россия, Иран и государства Центральной Азии в основном озабочены тем, чтобы не допустить усиления позиций «ИГ-Хорасан», хотя у них вызывают беспокойство и другие террористические группировки. Если эти государства рассматривают власть «Талибана» как залог того, что Афганистан больше не будет угрожать региональной стабильности, они могут в конечном итоге потерять терпение на фоне происходящего. Ведь репрессивные действия новых афганских властей в отношении «ИГ-Хорасан» не помешали группировке совершать мелкие нападения на территории Узбекистана и Таджикистана. В связи с чем эти страны усиленно прорабатывают варианты обеспечения безопасности своих границ.

ПАКИСТАН И ИНДИЯ

В Пакистане уровень насилия в племенных районах вдоль афганской границы резко возрос после захвата Афганистана талибами. Активизация террористической организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) является главной заботой Пакистана. Пользуясь убежищем под властью талибов, ТТП начала заметно усиливать масштаб подрывных операций.

Разочарованный бездействием руководства «Талибана», Пакистан прибегает к трансграничным артиллерийским обстрелам и периодическим авиаударам. На данный момент «Талибан» предпочел посредничество между ТТП и Пакистаном насильственному противостоянию боевикам. Исламабад принял этот подход, но усилия по налаживанию контактов пока еще не привели к прекращению боевых действий.

Индия также возобновила взаимодействие с талибами по вопросам безопасности – возможно, на волне нарастающей напряженности между ними и пакистанскими властями. Но стоит напомнить, что активизация двусторонних отношений следует за долгой историей вражды между Нью-Дели и талибами, которые во время правления в Афганистане в 1990-х годах предоставляли убежище боевикам антииндийских исламистских группировок.

На этот раз Индия, похоже, стремится пойти по пути взаимодействия с правительством талибов, чтобы предотвратить распространение оружия и боевиков в Кашмире. Ранее СМИ сообщали, что талибы пообещали Нью-Дели принять меры против группировок, угрожающих безопасности Индии, – таких как «Джаиш-е-Мохаммад» или «Лашкар-е-Тайба» (запрещена в РФ), а также других формирований, которые традиционно пользовались негласным покровительством Пакистана. «Аль-Каида» на Индийском субконтиненте (запрещена в РФ) также продолжает угрожать нападениями на Индию.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Наконец, западные правительства по-прежнему глубоко обеспокоены активностью экстремистских группировок, которые комфортно себя чувствуют в Афганистане с тех пор, как «Талибан» пришел к власти. Одним из примеров тому было проживание главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири на вилле, когда-то принадлежавшей финансируемым США организациям в Кабуле.

Вашингтон и его союзники покинули Афганистан в надежде справиться с террористической угрозой на расстоянии. После прихода к власти талибов сообщалось, что США начали развивать так называемый «загоризонтный» ударный потенциал, и ликвидация аз-Завахири стала их первым крупным ударом. Некоторые американские чиновники предполагают, что талибы до сих пор препятствовали восстановлению сил «Аль-Каиды». Но и они обеспокоены тем, что ситуация может измениться.

Обнаружив лидера группировки на подконтрольных «Талибану» территориях, официальные лица США заявили, что пересмотрят свои оценки ситуации в Афганистане в связи с невыполнением руководством «Талибана» условий соглашения, заключенного с США в феврале 2020 года. На этом фоне у западных или региональных держав может возникнуть соблазн подавить вышеупомянутые угрозы односторонними военными действиями в Афганистане.

Сложность «загоризонтных» операций усиливается из-за отсутствия разведывательных средств на земле. Однако американские чиновники не исключают возможности их проведения. При этом возвращение к авиаударам или другим атакам в качестве основного инструмента борьбы с терроризмом было бы ошибочным решением. США, вероятно, совершат повторные атаки, если обнаружат на территории Афганистана главарей крупных террористических группировок, подобных аз-Завахири.

Хотя точечные авиаудары способны ликвидировать отдельных главарей террористов, сами по себе они вряд ли смогут уничтожить группы боевиков. При этом подобная тактика со стороны США может ужесточить взгляды на местах и мотивировать новое поколение талибов к ведению более агрессивной внешней политики.

Экстремистские организации, выступающие против радикального исламистского движения «Талибан» и других правительств региона, уже вербуют боевиков на территории Афганистана, изображая талибов марионетками иностранцев. Антитеррористическая политика США в виде нанесения авиаударов только бы усилила эти убеждения, вызвав подозрения в сговоре талибов с Западом.

СОМНИТЕЛЬНОЕ МИРОЛЮБИЕ ТАЛИБОВ

Регулярные авиаудары могут иметь и другие негативные и труднопрогнозируемые последствия. Сами талибы стараются не провоцировать враждебность иностранных джихадистов, которых они принимают на своей территории, но в то же время отговаривают их от планирования терактов за границей, которые могли бы вызвать гнев иностранных правительств в адрес «Талибана».

Пакистан уже разжег воинствующие настроения среди талибов, нанеся авиаудары по целям ТТП, что вызвало ощутимую напряженность в отношениях между двумя странами. Хотя обеим сторонам удалось разрядить ситуацию, представители талибов отныне нацелены на удвоение поддержки антипакистанских группировок для получения рычагов воздействия на ситуацию и предотвращения дальнейших нарушений суверенитета Афганистана.

Талибы обратились к региональным и западным странам с просьбой обмениваться с ними «актуальной разведывательной информацией», а не действовать в одностороннем порядке. При этом готовность руководства «Талибана» принимать адекватные меры противодействия терроризму остается весьма неопределенной. А готовность иностранных правительств делиться информацией также сомнительна.

Региональным и западным правительствам могла бы принести пользу политика прагматичного взаимодействия с талибами по узкому кругу вопросов в сфере безопасности. А также сотрудничество с ними в решении некоторых практических проблем ради обеспечения стабильности способами, которые приносят пользу афганскому населению и стимулируют стремление талибов к более четкому выполнению обязательств по обеспечению безопасности.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Это трудно представить сразу после ликвидации главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) аз-Завахири, но некоторые возможности для взаимодействия с талибами по вопросам безопасности остаются даже у западных стран, которые глубоко не доверяют движению. Другие государства могут извлечь выгоду из такого рода ограниченного взаимодействия – например, получить возможность более внимательно следить за меняющимся региональным политическим ландшафтом.

Такое взаимодействие могло бы также укрепить доверие, необходимое для более глубокого сотрудничества, хотя такой результат на данный момент остается отдаленной перспективой. По крайней мере, высокопоставленные чиновники «Талибана» продолжают настаивать на том, что их правительство связано Дохинским соглашением 2020 года, и это может способствовать прагматичному взаимодействию со странами Запада.

США и талибы не раз обвиняли друг друга в нарушении этого соглашения, которое в итоге проложило путь к выводу американских войск из Афганистана. Попытки талибов ввести американскую сторону в заблуждение в отношении связей с «Аль-Каидой» и непонятной ситуации с «ИГ-Хорасан» вызывают серьезные вопросы относительно того, готовы ли они выполнить свою часть сделки.

Тем не менее в соглашении теоретически должны быть четче определены обязанности талибов по предотвращению терроризма – как и обязательства США не наносить удары по афганской территории. Пересматривать текст соглашения было бы ошибкой, так как это открыло бы ящик Пандоры. Но разговоры о том, как реализовать сделку, были бы своевременны. Заключивший сделку спецпосланник США ранее заявлял, что в документе имеются секретные приложения, содержащие контрольные показатели оценки деятельности талибов. Такая оценка может привести к большей ясности с обеих сторон.

Некоторые западные чиновники надеются, что взаимодействие с талибами все еще возможно после смерти Завахири. По их мнению, оно может усиливаться за счет практических шагов, направленных на то, чтобы сделать Афганистан более безопасным местом для его граждан и предотвратить распространение террористической угрозы на соседние районы. Сюда могут входить совместные усилия по контролю за распространением оружия в Афганистане и сокращение трансграничной торговли оружием.

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Войска бывшей республики оставили в стране значительное количество вооружений и военной техники (ВВТ), большая часть которых была предоставлена Вашингтоном. Эта техника будет чрезвычайно опасной в руках различных экстремистских группировок, хотя о крупномасштабной торговле оружием пока не сообщалось. Предотвращение контрабанды трофейных ВВТ является ключевым приоритетом для «Талибана» и граничащих с Афганистаном государств.

Иностранные субъекты также могут поддержать укрепление пограничного контроля талибов и оказать помощь в выявлении, хранении и уничтожении излишков оружия. На гуманитарном фронте постоянную обеспокоенность вызывают обширные заминированные территории, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства (СВУ). Талибы предпринимают шаги по сбору и утилизации старых взрывчатых веществ, но на территории Афганистана по-прежнему имеет место множество несчастных случаев. Мирные жители, в том числе дети, продолжают терять свои жизни, наталкиваясь на СВУ в поисках металлолома. Региональные и западные игроки могут оказать помощь силам безопасности «Талибана» в избавлении от этой опасности.

МЕДЛЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ

Еще одним вариантом ограниченного сотрудничества может быть обмен разведданными с соседними государствами, которые могут предоставить информацию о притоке антиталибских повстанцев в обмен на информацию из Афганистана о транснациональных угрозах. Действительно, некоторые региональные деятели годами выстраивали такие отношения с талибами.

Обмен разведданными с западными правительствами является более отдаленной перспективой, учитывая низкий уровень доверия, особенно после эпизода с аз-Завахири. Но и такой сценарий теоретически возможен в будущем – в зависимости от того, как будут развиваться отношения с талибами и обретут ли западные державы достаточную уверенность, что руководство движения будет использовать предоставленную информацию законным и ответственным образом.

Таким образом, вероятность того, что десятилетия конфликта перейдут в быстрое сотрудничество между талибами и внешним миром, невелика. Тем не менее стратегическая цель должна заключаться в укреплении отношений, необходимых талибам для принятия мер против транснациональных угроз, даже если достижение этой цели возможно только в долгосрочной перспективе.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.