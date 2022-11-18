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ТАСС

Эксперт: Россия начала СВО из-за угрозы прихода НАТО на Украину

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Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Джон Миршаймер отметил, что президент России Владимир Путин "ясно говорил, как и все его подчиненные, что они больше всего боятся того, что Украина становится западным бастионом на границе России"

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Стремление НАТО превратить Украину в "бастион Запада" на границе с Россией вынудило Москву предпринять действия, направленные против этого. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью журналу The New Yorker американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Есть огромный объем доказательств, что расширение НАТО и в более широком смысле политика превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией подтолкнули его (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС) к атаке 24 февраля", - сказал он.

Миршаймер добавил, что президент России Владимир Путин "ясно говорил, как и все его подчиненные, что они больше всего боятся того, что Украина становится западным бастионом на границе России". "Для них это было экзистенциальной угрозой. Это было просто неприемлемо", - считает он.

Политолог добавил, что именно на достижение этой цели - предотвращению формального или фактического вступления Украины в НАТО - направлены действия России в ходе специальной военной операции. По его словам, "нет каких-либо свидетельств, что он стремится к завоеванию Украины и включению ее в Россию". "Не похоже, что он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) хотел захватить Киев. Кажется, что он намеревался создать угрозу Киеву, чтобы заставить власти страны изменить политику относительно вступления в НАТО", - высказал мнение Миршаймер.

Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине создает угрозу применения ядерного оружия. "Я очень обеспокоен возможностью ядерной войны. Нельзя точно определить вероятность использования ядерного оружия в этом конфликте, но определенный шанс есть", - утверждал он.

Миршаймер является одним из главных представителей реалистической школы внешней политики в США. Он неоднократно заявлял о том, что расширение НАТО на восток, особенно на территорию Украины, создает для России угрозу, на которую она будет вынуждена реагировать. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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