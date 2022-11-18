Студенты МФТИ будут проходить стажировку на предприятии холдинга "Швабе"

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопросы подготовки специалистов в области микрофотоэлектроники обсуждены на встрече специалистов Государственного научного центра (ГНЦ) РФ НПО "Орион" со студентами Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит ГНЦ.

"С Физтехом нас связывают долгие партнерские отношения. Мы не только ведём совместную обучающую деятельность, но и с готовностью принимаем на работу выпускников. В ходе встречи представители предприятия отметили высокий уровень академической подготовки студентов и пригласили десять из них на стажировку", - сказал генеральный директор ГНЦ РФ НПО "Орион" Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в распространённом в четверг сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время научный центр сотрудничает с МФТИ по программе подготовки высококвалифицированных кадров в области микрофотоэлектроники. Будущие молодые специалисты для НПО "Орион" обучаются на кафедре "Физическая электроника".

Сообщается, что в ходе встречи представители ГПЦ РФ НПО "Орион", специализирующегося на разработке и выпуске изделий фотоэлектроники для оснащения различных оптико-электронных систем и комплексов, рассказали будущим инженерам о специфике работы в оптической промышленности и перспективах профессионального развития.

"Кроме того, учащиеся узнали о возможности поступления в аспирантуру на базе НПО "Орион". Сегодня здесь открыто три направления обучения: "Физика полупроводников", "Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств", а также "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы", - отмечается в сообщении