Космические охотники, орбитальные убийцы

Противоспутниковое оружие стремительно развивается

В октябре исполнилось 65 лет с того дня, как на советской ракете-носителе, созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, знаменитой «семерки», на околоземную орбиту был выведен «Спутник-1» (кодовое обозначение ПС-1 – от «простейший спутник»). Космический аппарат (КА), название которого стало именем нарицательным, совершил фурор мирового масштаба, заставив говорить о себе всю планету.

Небольшой, диаметром всего 58 см, шарик из алюминиево-магниевого сплава с двумя уголковыми антеннами крест-накрест, напоминавшими усы фантастической рыбы, стал первым в истории искусственным спутником Земли (ИСЗ). С тех пор дата 4 октября считается точкой отсчета космической эры человечества, а в нашей стране ежегодно отмечается как День Космических войск.

Запуская в космос первый ИСЗ, Сергей Королев и его соратники вряд ли ожидали, что название «спутник» станет одним из самых популярных на планете. Но еще меньше они ожидали, что ведущие страны мира начнут активно разрабатывать оружие для уничтожения таких космических аппаратов, дав тем самым старт новой гонке вооружений.

Но именно так и произошло – космическая гонка из научно-исследовательской быстро превратилась в военную. Сначала военные стали использовать спутники для наблюдения за противником и обеспечения связи, управления и навигации, а затем настала очередь наступательных систем вооружения.

«Растущее использование космоса в целях национальной безопасности привело к тому, что все больше стран обратили свой взор на развитие своих собственных противокосмических систем, которые можно использовать для обмана, разрушения, предотвращения доступа, снижения потенциала или же и вовсе уничтожения (чужих) космических систем», – говорится в докладе «Глобальные противоспутниковые возможности», выпущенном в апреле 2019 года фондом «Безопасный мир» под редакцией Брайна Уидена и Виктории Сэмсон.

В результате сегодня мы видим возросшую опасность развязывания в околоземном пространстве полноценных боевых действий. Испытания ударных антиспутниковых систем с боевыми стрельбами по реальным космическим аппаратам, проведенные целым рядом стран мира, – наглядное тому подтверждение.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ И НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ

Противокосмические боевые операции, которые в англоязычной литературе обозначаются термином «counterspace», – это не только и не столько уничтожение различных КА. Главной целью их является обеспечение полного господства над противником в безвоздушном пространстве, возможности использования космоса в своих интересах без ограничений – и воспрещения противнику делать то же самое. Причем в рамках противокосмических операций осуществляются различные, зачастую совсем не похожие друг на друга действия. И применяются соответствующие возможности, вооружение и технические средства.

Противокосмические силы и средства, как и в случае с вооружением, военной и специальной техникой, разработанными для применения в других операционных средах (операционных доменах), делятся на оборонительные и наступательные. Первые призваны обеспечить защиту собственных космических систем от воздействия со стороны сил и средств противника. А вторые, напротив, предназначены для атаки неприятельских космических систем, и в первую очередь – спутников различного назначения.

СНАЧАЛА – РАЗВЕДКА

При этом эффективная работа обеих групп космических боевых систем возможна только при наличии систем обеспечения осведомленности об обстановке в космосе. Они предназначены для сбора, обработки и анализа информации о текущей обстановке в космическом пространстве, в первую очередь – о человеческой деятельности. Это подразумевает действия по обнаружению, сопровождению и классификации, а при необходимости – выдачи данных целеуказания по космическим объектам естественного и искусственного происхождения.

Также к данным системам принято относить системы космического базирования, предназначенные для контроля и прогнозирования метеообстановки в интересах применения вооруженных сил. В англоязычной специализированной литературе такие системы обозначаются как Space Situational Awareness (SSA; «обеспечение осведомленности об обстановке в космосе») либо как Space Domain Awareness (SDA; «обеспечение осведомленности в космическом домене»).

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Главным элементом наступательных космических боевых систем являются комплексы противоспутникового оружия, которые в англоязычной литературе носят обозначение antisatellite (ASAT) weapons. Хотя в действительности противокосмическое оружие может использоваться не только против самих КА, но и против систем связи и обмена данных между ними и потребителями, а также против наземных систем обеспечения их функционирования.

«Наступательные системы оружия могут быть использованы для обмана, нарушения деятельности и доступа, снижения возможностей или же уничтожения любого из трех элементов космической системы: спутника, наземной системы или линий связи между ними», – говорится в новом докладе «Глобальные противоспутниковые возможности», опубликованном в апреле 2022 года.

И действительно, в условиях стремительного роста влияния систем космического базирования различного типа – навигационных, связных, разведывательных, метеорологических и других – на ход боевых действий (операций, войн) у любой из сторон возникает соблазн одним стремительным ударом лишить противника возможности использования космоса в своих целях.

«Ключевым драйвером распространения наступательных противокосмических боевых систем является возросший объем использования космического пространства в рамках конвенциональных боевых действий, – пишут авторы упомянутого доклада. – На протяжении большей части холодной войны использование космоса ограничивалось сбором стратегической разведывательной информации, контролем за соблюдением договоров по контролю за вооружениями и предупреждением ударов с применением ядерного оружия. И хотя в ходе холодной войны активно проводились работы по созданию и испытаниям противокосмических систем, прямая связь между системами космического базирования и ядерной войной все же сыграла роль сдерживающего фактора в отношении организации прямых атак на системы космического базирования. Впрочем, в течение последних трех десятилетий многие из таких систем космического базирования стратегического значения были переориентированы на решение новых задач – обеспечение конвенциональных боевых действий за счет предоставления оперативных и тактических преимуществ своим силам. Это сыграло роль стимула для разных стран развивать наступательные противокосмические возможности, одновременно снижая сдерживающую ценность связи между системами космического базирования и ядерной войной».

Следствием развития ситуации в таком русле стала стремительная активизация в целом ряде стран мира работ в области создания противокосмических боевых систем как оборонительного, так и наступательного характера. И в первую очередь речь, конечно, идет об ударном оружии, способном обеспечить уничтожение неприятельских КА различного типа – разведывательных спутников, спутников связи и навигации и др.

В результате на протяжении последних десятилетий с расположенных в разных уголках планеты космодромов на орбиту один за другим отправлялись орбитальные «хитмены» (спутники-истребители) и спутники-инспекторы, а на поверхности Земли в это же время создавались различные средства для ослепления КА или же оружие для их физического уничтожения.

НАЧАЛО КЛАССИФИКАЦИИ

Впечатляет одно только перечисление видов и типов вооружений и военной техники, созданных для борьбы с «не своими» космическими аппаратами:

– средства поражения (физического уничтожения) кинетического типа – системы поражения наземных станций управления орбитальными группировками, противоспутниковые боевые системы прямого перехвата и противоспутниковые боевые системы для перехвата на компланарной орбите. В англоязычной литературе для обозначения боевых систем со средствами поражения кинетического типа наземного, воздушного или морского базирования, которые предназначены для прямого поражения КА противника без вывода данных средств поражения или их боевых частей на околоземную орбиту, используется термин Direct Ascent Weapons («системы противоспутникового оружия прямого перехвата» или «системы противоспутникового оружия с прямым выведением средства поражения на орбиту»). В свою очередь, для обозначения противокосмических боевых систем, которые предназначены для действий непосредственно на околоземной орбите – путем физического или дистанционного воздействия на КА противника, – используется термин Co-orbital Weapons («коорбитальные системы противоспутникового оружия»);

– средства поражения (физического уничтожения) некинетического типа – ядерные взрывы на большой высоте, высокомощные лазеры для уничтожения КА, лазерные системы для ослепления бортовых систем спутников, а также высокомощное СВЧ-оружие. Первый вариант – применение ядерных взрывов на большой высоте – ныне серьезно ведущими военными державами не рассматривается, он оставлен только на крайний случай, когда возникнет реальная угроза для существования государства. Приоритет в настоящее время отдается системам оружия направленной энергии, которые в англоязычной литературе обозначаются термином Directed Energy Weapons и включают образцы противокосмических боевых систем, основанные на использовании лазерного, микроволнового или пучкового оружия и предназначенные для нарушения работы КА противника или их полного уничтожения;

– радиоэлектронные средства борьбы с космическими аппаратами (Electronic Warfare Weapons): системы постановки помех линиям связи типов «земля – космический аппарат» и «космический аппарат – земля», системы для спуфинг-атак (спуфинг – ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую за счет фальсификации данных, что дает возможность получить незаконные преимущества), а также иные системы данного класса;

– средства для ведения кибернетических операций против КА, орбитальных группировок и потребителей их услуг (информации) – системы перехвата данных, системы повреждения или уничтожения данных, а также средства для установления непосредственного контроля над КА противника или же его компьютерными системами и сетями наземного элемента космических систем военного назначения. В англоязычной литературе такие противокосмические боевые системы обозначаются как Cyber Weapons.

ПРЯМОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

Впрочем, самым желанным все же стали комплексы вооружения, предназначенные для прямого воздействия на КА. Способность одной ракетой или лазерным лучом уничтожить или вывести из строя неприятельский спутник и тем самым лишить противника средств разведки, связи, навигации и т. п. оказалась настолько заманчивой, что сегодня разве только совсем технически неразвитый игрок не стремится создать оружие, которым он может снести с орбиты вражеский КА.

И главным участником этой мировой гонки за обладание космическими ударными и оборонительными системами (в первую очередь – противокосмическими, предназначенными для выведения из строя систем космического базирования противника, в том числе путем физического уничтожения входящих в состав этих систем КА разного назначения) являются США.

Вопросы создания, современного состояния и перспектив развития наступательных и оборонительных противокосмических систем, созданных и создаваемых в интересах Пентагона, а также военных ведомств ряда других стран мира, будут рассмотрены в последующих публикациях.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.