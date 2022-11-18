Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены

Сотрудники полиции недалеко от места взрыва в Пшеводуве, Польша. 16 ноября 2022 года.

SMH: в Австралии захотели конфликта НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

Ракетный инцидент в Польше вряд ли приведет к эскалации конфликта, пишет SMH. И это расстраивает автора статьи. Он упорно продолжает обвинять Россию в атаке и игнорирует заявления США и Европы о том, что ракеты, "скорее всего", выпущены Украиной.

Мик Райан (Mick Ryan)

Пожалуй, величайшая ирония конфликта на Украине заключается в том, что при всех опасениях Запада насчет эскалации из-за передачи Киеву определенных систем вооружений (в частности, истребителей и тактических ракет), постоянно повышают ставки, наоборот, русские.

Ввод войск в феврале 2022 года, обстрелы городов, пытки и убийства мирных жителей, частичная мобилизация и аннексия пяти украинских областей — все эти действия носят открыто эскалационный характер. В то же время, несмотря на масштабную военную, разведывательную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, США и Запад вообще на поведение России отвечают сдержанно.

Поэтому реакция на упавшую на польский городок Пшеводув ракету во многом показательна. Ранним утром среды по австралийскому времени поступили сообщения, что на провинциальный городок примерно в 10 километрах от границы с Украиной упали две ракеты, убив при этом двоих человек. Они были, вероятно, российского производства, но конкретную модель еще предстоит установить.

Параллельно русские наносили мощные ракетные удары по украинским городам — в том числе по Львову на западе страны. Это был вполне ожидаемый ход после унизительного поражения России и ухода из Херсона, а также выступления президента Владимира Зеленского перед "Двадцаткой" (или, как он сам ее называет, G19 — сознательно игнорируя Россию).

Однако позже на саммите "Двадцатки" на Бали президент США Джо Байден сообщил, что на польский город упала одна ракета, и подчеркнул, что ее вряд ли выпустила Россия. С ним согласился президент Польши Анджей Дуда, заявив, что, судя по траектории, ракета прилетела не из России. При этом последнюю волну ракетных ударов по Украине Байден осудил как "совершенно бессовестную" и подтвердил "железную приверженность Америки НАТО".

Польша, в отличие от Украины, — член НАТО с 1999 года и вступила в альянс после распада Советского Союза. Соответственно, на нее распространяются Вашингтонский договор от 1949 года. В том числе самая известная Статья 5, по которой вооруженное нападение на одного или нескольких членов в Европе или Северной Америке считается нападением на весь альянс.

Трагедия в Польше далека от вооруженного нападения на НАТО или Варшаву. Но весьма вероятно, что Статья 4 того же договора будет задействована еще не раз: "Стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из сторон окажутся под угрозой".

Пока не установлено ни происхождение ракеты (или их было несколько?), поразившей польский городок, ни разумное обоснование произошедшего. Что это, акт вопиющего российского идиотизма и целенаправленный удар по Польше? Или случайность, ошибка?

Кроме того, это мог быть перехват ракеты, приземлившейся западнее намеченной цели. Для верного ответа Польше и НАТО необходимы точные сведения и подробная экспертиза.

Едва ли это приведет к отправке на Украину столь важных (и, заметим, необходимых) вооружений, как западные истребители, ракеты большой дальности или основные боевые танки.

И крайне маловероятно, что НАТО (или, если на то пошло, Россия) воспользуется этим как поводом к эскалации.

Реакция Польши и НАТО также будет зависеть от ответа России. Ее первая, инстинктивная для русских реакция — все отрицать. Если Россия в ближайшие дни продолжит упорствовать в своем запирательстве, это может привести к совсем иной реакции Запада, чем если бы она признала трагическую случайность.

Важный принцип, которым будут руководствоваться польские, натовские и американские ответные меры, — это соразмерность. Польское правительство обсудит этот вопрос с НАТО. Альянс проведет внутренние консультации и обсудит вопрос на уровне глав государств, включая США. Главная задача — найти такой ответ, который не приведет к существенной эскалации боевых действий, но при этом станем мощным сигналом России, что дальнейшие атаки такого рода приведут к более масштабному отклику альянса.

Страны НАТО наверняка попытаются ускорить поставки на Украину средств ПВО, учитывая, что в последние часы на нее обрушилась сотня атак. Кроме того, не исключено усиление ПВО вдоль восточных рубежей НАТО — в том числе в Польше и Прибалтике.

Польша, а она и так уже сильно помогает Украине, может нарастить поддержку еще сильнее — в том числе увеличить количество артиллерии и бронетехники. Последняя волна российских ударов лишь укрепит решимость Зеленского и украинского народа провести в жизнь план по прекращению боевых действий из десяти пунктов, который тот озвучил в своей речи перед "Двадцаткой".

Российские боевые действия на Украине, неуклюжие и жестокие, отмечены просчетами, безрассудством, бессердечием и практически средневековым пренебрежением к человеческой жизни и международным нормам.

В своей речи в Обществе Паасикиви в Финляндии премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила: "Свобода не дается даром. Украинцы расплачиваются за нее своими жизнями. Мы платим в евро и должны постоянно повторять себе, что газ дорог, но свобода бесценна".

Последние российские ракетные удары по Украине — безотносительно того, стояла ли цель поразить Польшу или нет — еще один довод, почему демократии всего мира, независимо от размеров и местоположения, должны стойко сопротивляться свирепым и технократическим авторитарным режимам, которые угрожают нам всем.

Мик Райан — генерал-майор в отставке. Отслужил более 35 лет в Вооруженных силах Австралии. Бывший глава Высшей школы обороны Австралии. Автор книги "Новый облик войны: будущее соперничество и конфликты сверхдержав XXI века".

Комментарии читателей:

grumpyom

Если Запад не предпримет решительных и своевременных действий, Украину разбомбят обратно в каменный век.

Российская стратегия изменилась. Вместо марионеточного государства в качестве буфера от НАТО у России теперь будет необитаемая пустыня.

Caro

Очередная отличная статья от генерал-майора Мика Райана. То, как он разбирается в ситуации, попросту впечатляет. Сразу видны знания и опыт.

Gobsmack

Ага, только вот главный посыл неверен — стреляла-то не Россия.

Kim

Наводнили Украину ракетами класса "земля – воздух" и другим оружием и согнали туда наемников без опыта воинской службы — теперь ждите, пока это всё прилетит обратно. Кто поручится, где это всё окажется завтра, в следующем году и так далее?

BuckStopsHere

Одно то, что Путин не признаётся, даже на уровне "ой, ошибочка вышла", говорит о том, что НАТО не должна больше терпеть. Отправьте войска к границе и предъявите ему ультиматум: пусть выметается с Украины и поскорее, пока его не оттуда не вышвырнули.

Sporran

И это полностью подтвердит опасения России насчет НАТО у ее порога. А это и была главная причина, почему Путин пошел на Украину в 2014 году — и в этом году по новой.

Gymealad

Русские — прирожденные лжецы. Они все время путают след и наводят тень на плетень. Поляки слишком хорошо их знают, Катынь и Варшавское восстание из народного сознания не вытравишь!

Pajos

Точняк, мужик! Как же славно сознавать, что наши верные друзья украинцы не таковские и уж точно никогда не врут!