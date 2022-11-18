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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о характеристиках морского тральщика «Петр Ильичёв»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Леонков: тральщик «Петр Ильичёв» способен обнаруживать и обезвреживать подводные мины

Военный эксперт Алексей Леонков 17 ноября рассказал «Известиям» о технических характеристиках морского тральщика «Петр Ильичёв», который вошел в состав Тихоокеанского флота.


«Тральщик нового поколения выполнен в корпусе, который не намагничивается, сделан из композитных материалов. Сразу делается цельный корпус, и дальше размещается всё необходимое оборудование. Он идет по проекту «Александрит», оснащается современным оборудованием, которое позволяет обнаруживать подводные мины различных конструкций, в том числе донные мины, безоболочные. Для этого у него есть робот-разведчик и специальное устройство для обезвреживания этих мин», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что на Камчатке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12700 «Петр Ильичёв».

Вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что второй корабль данного проекта усилит возможности минно-тральных сил. Он также поздравил личный состав с приемом нового корабля и пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.

В Минобороны РФ сообщили, что корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов. Он оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Тральщик «Пётр Ильичёв» является шестым в серии. Он назван в честь героя Советского Союза Петра Ильичёва, который своим телом закрыл амбразуру пулемета при освобождении острова Шумшу от японских захватчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
ТОФ
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