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ТАСС

Косачев назвал конфликт РФ и Украины конфликтом двух государственных национальных политик

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Сенатор Константин Косачев
Сенатор Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что Киев объявил все русское угрозой суверенитету и существованию Украины и украинской культуры

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Конфликт России и Украины не является межнациональным, как пытаются представить российские оппоненты, это конфликт двух разных государственных национальных политик. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пленарном заседании всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие".

"С моей точки зрения, это не конфликт двух национальностей, это конфликт двух государственных национальных политик. Если российская политика в соответствии со стратегией нацелена на равноправное сосуществование культур, народов, национальностей, то в данном случае противоположная украинская государственная национальная политика вопреки изначальным установкам <...> по сути свелась, называя вещи своими именами, к культурному геноциду русских и других национальных меньшинств", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Киев объявил все русское угрозой суверенитету и существованию Украины и украинской культуры. "Но все это и привело к внутриукраинскому конфликту, а не некие действия России. И тем более не некие имперские амбиции России, которые нам пытаются приписать", - заявил Косачев.

По его словам, оппоненты России пытаются представить этот конфликт как межнациональный - "дескать русские воюют с украинцами, украинцы воюют с русскими". "Это совершенно точно не так. И с нашей стороны участвуют представители всех национальностей. И посмотрите, какое возникло удивительное боевое братство. Это тоже пример того состояния умов, в котором находится наше общество. И украинцы, кстати, часто говорят, что с их стороны этнические русские воюют против русских из России. Всякое бывает", - сказал вице-спикер СФ.

Политик подчеркнул, что те, кто обрушил на Россию вал экономических санкций и развязал информационную войну, "по привычке, по инерции мышления одной из ключевых мишеней пытаются сделать именно межнациональный мир РФ".

"Пытаются противопоставить народы России по принципу и критерию участия в специальной военной операции, в целом искать трещины внутри всей нашей многонациональной конструкции. На этот раз под лозунгами некой деколонизации, под которой подразумевают распад самого государства. Поэтому сегодня можно говорить о том, что вся наша государственная политика в национальной сфере держит очень серьезный экзамен", - сказал Косачев.

"И, на мой взгляд, испытание она проходит абсолютно успешно. А это означает, что сегодня мы в России вышли на оптимальную модель сосуществования разных этносов внутри единой государственности, - добавил он.

Зампред Совета Федерации убежден, что именно российская модель "имеет потенциал быть образцом для многих других многонациональных государств". 

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Россия
Украина
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