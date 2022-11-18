СМИ: Израиль под давлением США оплатил поставки "стратегических материалов" Украине

По информации газеты Haaretz, в общей сложности Израиль потратил на эти цели "несколько миллионов долларов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израиль, подвергшись давлению со стороны США, согласился профинансировать поставки на Украину "стратегических материалов" на сумму в миллионы долларов. С таким утверждением выступила в четверг израильская газета Haaretz.

Как утверждают европейские дипломатические источники издания, представители Соединенных Штатов несколько недель назад обратились к властям Израиля с настойчивой просьбой присоединиться к усилиям стран НАТО и Запада по оказанию помощи Украине.

Вашингтонская администрация хотела, чтобы Израиль поставил Киеву системы противовоздушной обороны, отмечает Haaretz, хотя ранее израильские власти неоднократно официально отвергали эту возможность, ссылаясь на национальные интересы. В итоге стороны достигли договоренности, что вместо этого Израиль "профинансирует стратегические материалы" для украинской стороны, утверждает издание. По данным источников газеты, израильское правительство во главе с премьером Яиром Лапидом одобрило этот шаг, от официальных комментариев в кабмине отказались.

По информации Haaretz, в общей сложности Израиль потратил на эти цели "несколько миллионов долларов", данные средства были переданы одной из стран - членов НАТО, "глубоко вовлеченных в поставки военного оборудования Украине". Это государство приобрело на полученные средства те самые стратегические материалы и отправило их на Украину, пишет газета.

Издание при этом не уточняет, о каких именно "стратегических материалах" идет речь. При этом израильские власти просили всех участников этих поставок не разглашать детали, чтобы не вызвать раздражения у российской стороны, утверждает также Haaretz. Кроме того, по информации источников газеты, власти Израиля также согласились с возможностью поставок Украине странами НАТО систем вооружения, содержащих израильские компоненты, в том числе оптических комплексов и систем контроля огня.

Ранее Украина обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Власти еврейского государства отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь, но поставлять вооружение в настоящий момент не имеет возможности в силу необходимости заботиться о собственной национальной безопасности. Кроме того, глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что у его страны нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки систем ПВО для Украины.