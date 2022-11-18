ВМС США опубликовали результаты дисциплинарного производства в отношении членов экипажа, уничтоженного пожаром УДК

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Тихоокеанский флот США опубликовал результаты расследования, проведенного в прошлом году в отношении командования и членов экипажа универсального десантного корабля Bonhomme Richard.

Напомним, что 12 июля 2020 года на вышеупомянутом УДК возник сильный пожар, который не могли потушить на протяжении 5 дней. За это время корабль был полностью уничтожен.

В распоряжение USNI News попал изрядно отредактированный по сравнению с версией декабря прошлого года список, в котором содержится информация о наказаниях для виновных в пожаре. Документ 16 ноября опубликовал командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэмюэль Папаро.

Как пишет издание, виновными в происшествии признаны шесть членов экипажа УДК. Помимо экс-командира корабля капитана Грегори Торомана, бывшего старшего помощника командира капитана Майкла Рэя и старшего матроса корабля Хосе Эрнандеса, обвинения выдвинуты еще одному офицеру, а также главному инженеру и старшему матросу по контролю за повреждениями, фамилии которых не называются.

USNI News пишет, что наиболее суровое наказание понесли командир Грегори Тороман и старший помощник Майкл Рэй. Они были оштрафованы на 5000 долларов каждый и получили письменные выговоры за свою роль в пожаре. Правда, 5000 долларов - меньше месячного денежного довольствия каждого из них...

Всем остальным участникам дела был также вынесен письменный выговор по разным спецификациям 92-й статьи (Невыполнение приказа или постановления).

Пожар на Bonhomme Richard по сей день считается одним из самых масштабных в истории ВМС США. УДК на момент ЧП находился на техническом обслуживании. Возможно, из-за этого была отключена основная часть системы автоматического пожаротушения.