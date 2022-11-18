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Известия.ru

Военный эксперт оценил возможности Южной Кореи создать ядерное оружие

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Военный эксперт Литовкин: Южная Корея не имеет права создавать ядерное оружие, но имеет возможности

Военный обозреватель Виктор Литовкин 17 ноября прокомментировал «Известиям» слова министра объединения Южной Кореи Квон Ён Се, который допустил создание в республике собственного ядерного оружия.

«Права на это нет у них, потому что договор о запрещении распространения ядерного оружия запрещает это любым странам, которые подписали этот договор. А Южная Корея подписала его», — сказал Литовкин.

При этом эксперт отметил, что возможности у Южной Кореи создать ядерное оружие есть.

«Южная Корея — высокотехнологическая страна, и безусловно, есть возможность создать оружие. Но это очень опасное намерение, потому что если Южная Корея создаст оружие, то Япония тоже захочет, Саудовская Аравия захочет, Иран, Южная Африка и так далее. Очень много стран, которые в состоянии создать ядерное оружие, Бразилия, например, Аргентина, но их удерживает Договор о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

Как заявил Квон Ён Се агентству Yonhap, Сеул не рассматривает такие планы, однако «если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность расти, [правительство] не сможет бесконечно игнорировать [подобные призывы], в случае если общественное мнение склонится к [поддержке] к приобретению ядерного оружия».

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар противнику в случае угрозы нападения.

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