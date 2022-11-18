Глава МИД Украины: Комплексы ПВО NASAMS подтвердили своею эффективность, пришло время Patriot

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Пока киевские власти фиксируют очередные разрушения военных и энергетических объектов в результате российских ракетных обстрелов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитался перед своим американским коллегой об эффективном использовании систем ПВО NASAMS. Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил ему, что теперь уж точно «пришло время» и для комплексов Patriot.

У меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром ... Я подчеркнул, что необходимо ускорить поставки систем ПВО на Украину. NASAMS уже подтвердили своею эффективность. Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot

— сообщил глава украинского МИД в соцсетях.

Украинский министр не уточнил, рассказал ли он своему американскому патрону, что в результате трехдневного массированного обстрела территории Украины российскими ракетами энергосистема страны получила повреждения, фактически приблизившие ее к коллапсу. Неизвестно, как на просьбу Кулебы отреагировал Блинкен.

Особо остро вопрос с предоставлением дополнительных систем ПВО Украине, тем более Patriot, которые как раз защищают небо над европейскими странами НАТО, стоит именно сейчас — после падения ракет в Польше. Ведь, как упорно продолжает утверждать президент Украины Зеленский, под Люблином упали не только снаряды украинских ЗРК С-300 (с этим он уже почти согласился), но и российская крылатая ракета, которую ЗУР и преследовали.

Если это так, то получается, что система ПВО НАТО пропустила не только два снаряда ЗРК, но и целую крылатую ракету потенциального противника, коим в США и НАТО открыто называют Россию. Причем ни где-нибудь, а в Польше, которая является не просто восточным форпостом Североатлантического альянса в Европе, но и граничит со страной, ведущей полномасштабные боевые действия.

В такой ситуации все, на что, скорее всего, может рассчитывать Киев — это допоставка ранее обещанных американских (норвежских, на самом деле) NASAMS и немецких IRIS-T. Быть может, еще несколько европейских стран отдадут небольшое количество ранее обещанных устаревших систем ПВО, вроде французских ЗРК Crotale и испанских MIM-23 Hawk. Это неоднократно модернизированные системы, принятые на вооружение в 60-е и 70-е годы прошлого века. Причем, неизвестно, в какие сроки будет осуществлена поставка. С помощью такого количества разношерстных установок создать полноценную эшелонированную систему ПВО, способную эффективно прикрыть хотя бы крупные города и стратегически важные объекты инфраструктуры по все стране, невозможно.

А ведь еще нужны РЛС, пункты управления, обученный персонал, воспроизводство расходованных БК. Полноценную систему ПВО с нуля в объемах страны создать невозможно не только за месяцы, но даже годы, считают эксперты. При этом, если ВС РФ продолжат столь же массированные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины, то в запасе у Киева от силы неделя — две до того, как вся энергосистема незалежной окончательно выйдет из строя.