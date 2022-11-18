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ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и радиолокационных станций (РЛС).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», — добавил Конашенков.

Днем ранее ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в Донецкой Народной Республике (ДНР) и уничтожили более 65 украинских военных. Кроме того, на купянском направлении были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, шесть танков и восемь боевых бронированных машин.

13 ноября российские войска уничтожили арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины в Черкасской области.


Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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1 комментарий
№1
18.11.2022 12:52
Картинка  как  всегда  не  в тему: при чем тут Су-34 ?  И тут же  встречный  вопрос: а  почему  до  сих  пор не  разнесли  их  если предприятие  реально  работало?
0
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