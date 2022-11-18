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ТАСС

Мантурову и Собянину показали компактные аппараты дистанционного зондирования Земли

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

В частности, аппараты могут использоваться для обеспечения работы систем автоматической идентификации в гражданской авиации и приема данных от датчиков интернета вещей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Аппараты для дистанционного зондирования Земли и автоматической идентификационной системы судов (АИС) компании "Спутникс" продемонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и помощнику президента РФ Максиму Орешкину на экспозиции выставки "Аэронет-2035". Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании Sitronics Group.

"Президент Sitronics Group Николай Пожидаев продемонстрировал помощнику президента РФ Максиму Орешкину, заместителю председателя правительства - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и мэру Москвы Сергею Собянину макеты малых космических аппаратов и платформ для дистанционного зондирования Земли среднего и высокого разрешения, автоматической идентификационной системы судов (АИС), а также планы по развитию спутниковых группировок компании", - сообщили в компании.

На выставке был представлен космический аппарат компании "Орбикрафт-Зоркий" формата CubeSat 6U и макет сверхкомпактного спутника для работы системы АИС формата CubeSat 3U. Как уточнили в компании, аналогичные аппараты запущены в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi и уже передают данные с морских судов для платформы визуализации данных АИС Sitronics Group. Помимо прочего, они могут использоваться для обеспечения работы систем автоматической идентификации в гражданской авиации и приема данных от датчиков интернета вещей (IoT).

С 20 по 27 ноября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдет выставка "Аэронет-2035", посвященная передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики, лесного и сельского хозяйства, сбора геоданных и других задач. Организаторы выставки - АНО "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ, Агентство стратегических инициатив и правительство Москвы.

17 ноября экспозицию посетили заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента России Максим Орешкин, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и другие. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Собянин Сергей
Проекты
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